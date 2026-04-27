Prima reacție PNL după anunțul PSD și AUR privind depunerea unei moțiuni comune de cenzură: „Culmea iresponsabilității”

După ce doi dintre liderii PSD și AUR au anunțat că lucrează pentru depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan nu a întârziat reacția prim-vicepreședintelui PNL Ciprian Ciucu. „Mie mi se pare culmea iresponsabilității”, susține Ciucu. Acesta a precizat că „PNL nu va mai face altă coaliție cu PSD”.

„Cum vi se pare decizia majorității parlamentare PSD și AUR de a demite guvernul? << Ei au susținut că până la acest moment nu s-a discutat „absolut nimic” despre o viitoare guvernare împreună… >> (g4media). Mie mi se pare culmea iresponsabilității.

Cine face o majoritate pentru a dărâma un guvern are responsabilitatea să formeze un alt guvern în locul lui. PNL nu va mai face altă coaliție cu PSD”, susține Ciucu, într-o postare pe Facebook.

Totodată, prim vicepreședintele PNL a adăugat ca „Mi se pare o sfidare din partea PSD să iasă cu acest anunț în timpul consultarilor dintre Președinte și liderii partidelor”.

Reamintim faptul că, luni, 27 aprilie, Petrișor Peiu (AUR) și Marian Neacșu (PSD, au anunțat că cele două formațiuni au decis să depună o moțiune de cenzură comună împotriva Guvernului Bolojan.

