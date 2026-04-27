Schimbări importante la „Republica de sub Castani” 2026: fără terase lângă Pediatrie și doar food truck-uri

Proiectul „Republica de sub Castani” intră în 2026 cu cea de-a doua ediție, după un debut considerat de succes în 2025. Seria de evenimente organizate pe durata sezonului cald a adus în premieră pentru Ploiești o agendă consistentă de activități de weekend, cu impact atât la nivel local, cât și național, și cu costuri reduse.

Revenirea festivalului a fost anunțată de primarul Mihai Polițeanu luni, 27 aprilie 2026, pe Facebook. Acesta a detaliat câteva din surprizele pregătite anul acesta și și-a reconfirmat hotărârea ca evenimentul să se desfășoare, ca și până acum, pe Bulevardul castanilor.

Schimbări anunțate pentru 2026, la Republica de sub Castani

Organizatorii anunță că ediția din acest an vine cu ajustări importante, bazate pe experiența anterioară. Printre schimbările majore se numără eliminarea teraselor din fața Spitalului de Pediatrie, pentru a asigura liniștea pacienților, dar și renunțarea la căsuțele permanente. În locul acestora, vor fi permise doar food truck-uri, prezente exclusiv în weekend.

Totodată, două regulamente importante – unul de estetică urbană și altul pentru zona HORECA – sunt în curs de elaborare și vor fi aplicate începând cu 2027. Acestea vor include soluții pentru un mobilier urban unitar și integrarea armonioasă a activităților comerciale în peisajul orașului.

Agenda din 2026 propune o varietate de evenimente tematice, adresate tuturor categoriilor de public. De la spectacole pentru copii și festivaluri muzicale, până la competiții sportive și evenimente dedicate comunităților locale, programul este gândit să acopere întreaga vară.

Lista principalelor evenimente din 2026:

Republica copiilor mari și mici – teatru de copii în stradă, trupe de dans, sport cu echipele de copii ale CSM, artiști stradali și concerte ale elevilor de la școala de arte;

Classic sub castani – weekend dedicat muzicii clasice, cu ateliere pentru copii și concerte de pian, acordeon și clarinet;

Noi, împreună – eveniment dedicat persoanelor cu dizabilități, cu ateliere organizate de ONG-uri și momente artistice;

Ploiești Street Fest – weekend de artă stradală cu artiști din țară și din străinătate;

Republica Rock – paradă moto, acțiuni caritabile și concerte rock;

Sport Arena Street Ball – competiții 3×3, terenuri de baschet, fotbal, volei, pickleball și activități pentru familii;

Anatolian Turkish Fest – festival dedicat comunității turce, cu tradiții, gastronomie și dansuri populare;

Zilele Republicii – evenimentele dedicate orașului, cu concerte și show-uri multimedia;

Jazz sub castani – festival de jazz cu artiști români și internaționali, ateliere și concerte pop-up;

Artown – startul unuia dintre cele mai mari festivaluri de pictură murală din țară, cu workshop-uri și concursuri.

Printre partenerii oficiali ai ediției din 2026 se numără instituții și companii precum Universitatea de Petrol și Gaze, Fundația Comunitară Prahova, Rompetrol și MedLife, alături de alte entități din mediul privat.

În paralel, autoritățile colaborează cu specialiști în urbanism și arhitectură pentru dezvoltarea noilor regulamente. Printre aceștia se numără Eugen Pănescu, Alexandru Belenyi, Samuel Stancu și Diana Andreea Manuc.

Organizatorii subliniază că dezvoltarea proiectului se face etapizat, cu obiective deja conturate și pentru 2027, mizând pe profesionalizarea continuă și pe implicarea comunității în transformarea spațiului urban.