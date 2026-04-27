Peste 180 de percheziții în desfășurare. Un nou episod din Operațiunea Jupiter

Polițiștii specializaţi în investigarea criminalităţii economice efectuează luni dimineață, 27 aprilie, peste 180 de percheziţii, în dosare vizând încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală.

- Publicitate -

Operațiunea Jupiter marchează de această dată Ziua Internaţională a Proprietăţii Intelectuale, celebrată în fiecare an la 26 aprilie.

„Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice, sub supravegherea procurorilor de caz, efectuează acţiuni de administrare a probatoriului în 76 de dosare penale, în care vor pune în aplicare 185 de mandate de percheziţie domiciliară, 25 de mandate de aducere, precum şi măsuri de instituire de sechestre asigurătorii şi indisponibilizări de bunuri, pentru tragerea la răspundere a persoanelor implicate în comiterea de fapte penale la regimul drepturilor de proprietate intelectuală şi pentru protejarea mediului de afaceri de activităţile ilegale şi de practicile neconcurenţiale.

- Publicitate -

Activităţile vizează în principal infracţiunile prevăzute de Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice şi de Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, precum şi orice alte infracţiuni în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală. Totodată, la nivelul a 17 unităţi teritoriale de poliţie, se desfăşoară acţiuni de verificare şi constatare în flagrant delict a infracţiunilor din acest domeniu”, anunță Parchetul General şi IGPR.

Operațiunea „Jupiter” face parte din planul strategic național (2024-2028) de combatere a criminalității economice, reprezentanții IGPR și ai Parchetului General reafirmându-și angajamentul de a asigura un climat economic corect.

Autoritățile vor oferi detalii suplimentare pe măsură ce operațiunea avansează.