Motivul pentru care UTA este un adversar de coșmar pentru Petrolul!

Petrolul întâlnește UTA, de la ora 18.15, pe stadionul Ilie Oană, în penultimul meci al echipei, pe teren propriu, din play-out. Arădenii vin la Ploiești din postura de adversar care a pus mereu probleme echipei ploieștene.

Prima confruntare dintre cele două formații a avut loc pe 17 august 1952, Flacăra Ploieşti (actuala Petrolul) – Flamura Roşie (actuala UTA) 2-4. Cele două echipe s-au întâlnit în principala competiție internă de 59 de ori, de 27 de ori s-au impus arădenii, de 21 de ori au câștigat prahovenii, iar alte 11 partide s-au terminat la egalitate.

Petrolul n-a mai învins UTA de trei ani

Dincolo de faptul că bilanțul general este favorabil arădenilor, Petrolul nu a mai învins UTA de mai bine de trei ani. Mai precis, de pe 17 martie 2023, când golul lui Seniko Doua, din minutul 89, a făcut diferența. Papp și Grozav sunt singurii supraviețuitori ai acelei echipe, în vreme ce Rareș Pop, acum la Petrolul, juca pentru arădeni.

În ultimele întâlniri au existat cel puțin trei episoade de coșmar pentru Petrolul. În februarie 2025, Petrolul a pierdut acasă cu UTA, scor 0-1, având două goluri valabile, anulate eronat de Sebastian Colțescu. Pe 1 august 2025, în turul actualului campionat, Petrolul a avut 1-0 (gol Doumtsios), dar a pierdut, pe teren propriu, după ce UTA a întors scorul cu golurile lui Alin Roman și Costache. Iar ultima întâlnire a fost tot cu probleme pentru Petrolul, care a pierdut cu 0-1, în ultimul minut, după o lovitură liberă transformată în gol de Alin Roman.

Arădenii sunt redutabili în deplasare și la fazele fixe

UTA este cea mai bună echipă din SuperLigă la fazele fixe, bifând 22 de goluri la acest capitol. În plus, arădenii sunt o echipă redutabilă pe alte terenuri, deoarece au câștigat cinci dintre cele 17 deplasări din sezonul curent, iar de alte șase ori au terminat la egalitate.

Pe de altă parte însă, nici Petrolul n-a mai pierdut acasă de trei luni. Petrolul – Farul 0-1, pe 25 ianuarie 2026, a fost ultima înfrângere suferită de prahoveni în campionat pe teren propriu. Au urmat acasă trei succese și două remize.

Lupta pentru evitarea retrogradării a căpătat elemente noi, favorabile Petrolului, după rezultatele de ieri din Superligă. Oțelul – Metaloglobus 2-2 și Farul – FC Botoșani 1-1.

Petrolul e la mâna ei ca să evite incluisv barajul

În acest moment, Petrolul este la mâna ei. Cu trei victorii în ultimele trei meciuri, echipa scapă de baraj, indiferent de ce fac celelalte echipe. Un alt avantaj este faptul că etapa viitoare este meciul Oțelul – Farul, care se va disputa cu amenințarea barajului pe masă. Csikszereda, care a învins FCSB, pare acum aproape scăpată de retrogradare, iar Hermannstadt are trei puncte mai puțin decât Petrolul.

Clasament play-out

FCSB 36 puncte (7 meciuri) UTA 32 puncte (6 meciuri) FC Botoșani 32 puncte (7 meciuri) Csikszereda 30 puncte (7 meciuri) Oțelul 29 puncte (7 meciuri) Farul 25 puncte (7 meciuri) PETROLUL 23 puncte (6 meciuri) Hermannstadt 20 puncte (6 meciuri) Unirea Slobozia 20 puncte (6 meciuri) Metaloglobus 12 puncte (7 meciuri)

Metaloglobus este chiar și matematic retrogradată, iar Unirea Slobozia nu a primit licența pentru sezonul viitor, având șanse minime ca situața să se schimbe la recurs.

Întâlnirea dintre FC Petrolul și UTA Arad va fi condusă de către o brigadă formată din Iulian Călin (Ștefănești) – Marius Badea (Rm. Vâlcea) și Bogdan George Duță (Bacău). Rezervă: Ionuț Coza (Cernica, Ilfov). Arbitru VAR: Iulian Dima (București). Arbitru AVAR: Cristina Trandafir (București). Observator arbitri: Liviu Ciobotariu (Galați). Observator LPF: Viorel Ilinca (Pitești).

Accesul femeilor și al copiilor sub zece ani va fi gratuit.