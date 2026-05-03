Prima tranșă din ajutorul pentru pensionari se plătește de mâine. Cine primește banii și cât

Începând de mâine, 4 mai 2026, pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei vor primi prima tranșă dintr-un ajutor financiar acordat de stat prin Pachetul de Solidaritate, un proiect inițiat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Măsura vine ca răspuns la presiunile resimțite de populație în urma creșterii prețurilor și vizează, în mod prioritar, protejarea veniturilor celor mai vulnerabili cetățeni.

Sumele acordate în prima tranșă:

Ajutorul financiar se plătește în două tranșe egale – în mai și în decembrie 2026. Prima tranșă, care ajunge la beneficiari începând cu 4 mai, are următoarele cuantumuri:

500 lei – pentru pensionarii cu venituri lunare de până la 1.500 lei

– pentru pensionarii cu venituri lunare de până la 1.500 lei 400 lei – pentru venituri lunare între 1.501 și 2.000 lei

– pentru venituri lunare între 1.501 și 2.000 lei 300 lei – pentru venituri lunare între 2.001 și 3.000 lei

La finalul anului, în decembrie, se va acorda a doua tranșă în aceleași cuantumuri, astfel încât ajutorul total va fi de 1.000 lei, 800 lei, respectiv 600 lei, în funcție de categoria de venit.

Ce se înțelege prin „venituri lunare”

La calculul eligibilității sunt luate în considerare veniturile din pensia acordată în sistemul public, veniturile din pensia militară de stat, precum și indemnizația socială pentru pensionari. Important de reținut: dacă aceeași persoană cumulează mai multe surse de venit din aceste categorii, suma totală trebuie să se încadreze în plafonul maxim de 3.000 de lei.

Cum ajung banii la pensionari

Plata se face din oficiu, fără nicio solicitare din partea beneficiarilor. Cei care primesc pensia în cont bancar sau pe card vor încasa banii, de regulă, până pe 12-13 ale lunii. Cei care primesc pensia prin poștă vor fi vizitați acasă în intervalul 1-15 mai, distribuirea începând luni, 4 mai, imediat după închiderea din 1 Mai – zi de sărbătoare legală în care Poșta Română nu lucrează.

Directorul general al Poștei Române, Ștefan Valentin, a confirmat că instituția a primit deja fișierele de la Casa Națională de Pensii și că nu există probleme care ar putea întârzia plățile. Pensionarii eligibili vor primi pensia și ajutorul financiar împreună, în același plic sau în același virament.

Cazuri speciale

Pensionarii care beneficiază de pensie de urmaș vor primi ajutorul financiar individual, fiecare urmaș în parte. De asemenea, ajutorul se acordă în cuantum integral chiar dacă drepturile din luna mai acoperă doar o fracțiune de lună.

Cine nu primește ajutorul

Nu toți pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei sunt automat eligibili. Sunt excluși de la plată:

Pensionarii care nu au domiciliul în România , chiar dacă beneficiază de pensie din sistemul public sau militar

, chiar dacă beneficiază de pensie din sistemul public sau militar Cei care nu figurează în evidența caselor teritoriale sau sectoriale de pensii

Pensionarii ale căror venituri cumulate depășesc 3.000 de lei – indiferent de sursa acestora