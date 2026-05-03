Ce îi supără cel mai tare pe ploieșteni: topul problemelor raportate prin aplicația orașului

Primăria Ploiești a răspuns unei solicitări de informații privind activitatea aplicației Ploiești City App, lansată în mai 2022. Datele transmise arată o creștere semnificativă a numărului de sesizări de la an la an, dar și că rata de rezolvare se menține la aproximativ 75%.

- Publicitate -

Peste 8.000 de sesizări în patru ani

De la lansarea aplicației, pe 17 mai 2022, și până în prezent, au fost înregistrate 8.189 de sesizări. Evoluția pe ani arată o tendință generală de creștere: 1.195 în 2022, 1.945 în 2023, urmată de o ușoară scădere la 1.429 în 2024, pentru ca anul 2025 să înregistreze un maxim de 2.528 de sesizări.

În primele patru luni ale anului 2026 au fost deja raportate 1.078 de sesizări (171 în ianuarie, 262 în februarie, 319 în martie și 326 în aprilie), un ritm care indică un nou record anual în curs de formare.

- Publicitate -

Cele mai multe sesizări vizează serviciile publice și Poliția Locală

Potrivit datelor centralizate de Primărie, problemele raportate se împart în mai multe categorii. Cele mai numeroase sesizări au vizat serviciile publice (iluminat, salubritate, spații verzi, canalizare stradală, animale decedate pe domeniul public) cu 2.157 de raportări, urmate îndeaproape de cele adresate Poliției Locale (tulburare a liniștii publice, depozitare ilegală de deșeuri, autovehicule abandonate, comerț neautorizat etc.), cu 2.064 de sesizări.

Pe locul trei se află spațiile verzi (locuri de joacă, parcuri, mobilier urban) cu 1.442 de sesizări, iar problemele de infrastructură rutieră și pietonală (semafoare defecte, indicatoare deteriorate, treceri de pietoni) au generat 983 de sesizări în categoria „Semne de circulație”. Direcția Tehnică-Investiții a preluat 949 de sesizări referitoare la trotuare, gropi, șantiere neîngrijite sau probleme la unitățile de învățământ.

Blocările și ridicările de autovehicule abandonate au cumulat 321 de sesizări, câinii comunitari – 170, iar disciplina în construcții (construcții ilegale sau periculoase) – 98 de sesizări.

- Publicitate -

Trei sferturi dintre probleme, rezolvate

Primăria precizează că procentul de rezolvare a sesizărilor este de aproximativ 75%, soluționarea realizându-se cu respectarea prevederilor Ordonanței nr. 27/2002 privind activitatea de soluționare a petițiilor, în funcție de complexitatea și natura fiecărei probleme.

Sesizările sunt preluate de administratori desemnați pentru fiecare categorie și direcționate imediat către structurile de specialitate cu atribuții în domeniu.

Câți ploieșteni folosesc aplicația

De la lansare, aplicația a fost descărcată de 6.958 de ori pe diverse sisteme de operare și numără 5.146 de utilizatori autentificați. Municipalitatea consideră că eficiența instrumentului constă în facilitarea accesului direct al cetățenilor la mecanismele de sesizare, contribuind la o implicare proactivă în viața administrativă a orașului.

- Publicitate -

Aplicația Ploiești City App este disponibilă gratuit și poate fi folosită de orice locuitor care dorește să raporteze o problemă de interes public din municipiu.