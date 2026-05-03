Falși inspectori de cimitir în Ploiești. Ce spun reprezentanții SGU

SGU Ploiești (Serviciul de Gospodăritie Urbană) avertizează locuitorii oașului cu privire la apariția unor persoane care se prezintă în mod fals drept angajați ai instituției și solicită bani de la cetățeni.

- Publicitate -

Situația a fost semnalată de către directorul SGU, Dragoș Măchițescu, după ce, în perioada mai 2025 – aprilie 2026, două persoane ar fi înșelat o femeie de 76 de ani.

Acestea s-au dat drept inspectori de cimitir și au cerut bani în repetate rânduri, atribuindu-și în mod fals calitatea de inspector de cimitir.

- Publicitate -

Sub acest pretext, ar fi solicitat și primit în mod repetat sume de bani, invocând presupuse „măsuri legale” legate de o amenajare realizată într-un cimitir din municipiul Ploiești.

Reprezentanții SGU Ploiești spun că angajații instituției pot fi recunoscuți ușor: vestimentație inscripționată cu însemnele instituției, legitimații de serviciu și elemente oficiale de identificare

Cetățenii sunt sfătuiți să nu ofere bani persoanelor necunoscute și să ceară verificarea identității acestora la administrația cimitirului.

- Publicitate -

„Dacă sunteți abordați de persoane care pretind că reprezintă SGU Ploiești, dar nu prezintă aceste elemente, vă rugăm să vă adresați de urgență biroului administrativ al cimitirului sau să solicitați verificarea identității acestora.

Totodată, încurajăm persoanele aflate în astfel de situații să anunțe de îndată și secția de poliție pe raza căreia se află cimitirul, pentru ca autoritățile competente să poată interveni rapid și efficient”, au transmis reprezentanții SGU Ploiești.