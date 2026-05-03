Glicina spectaculoasă de la Mănăstirea Ghighiu. Imaginile au devenit virale

Un adevărat spectacol al naturii îi întâmpină în această perioadă pe vizitatorii care ajung la Mănăstirea Ghighiu, situată în apropiere de Ploiești. Intrarea în lăcașul de cult, dar și drumul spre izvor au fost transformate într-un culoar acoperit de flori parfumate în nuanțe de mov, lila și alb.

Mulți dintre cei care au trecut pragul mănăstirii au surprins frumusețea glicinei în imagini și le-au postat pe rețelele de socializare. Fotografiile au atras numeroase reacții și distribuiri, transformând acest colț de natură într-un fenomen viral în mediul online.

Arcadele îmbrăcate în glicină creează un peisaj spectaculos, asemănător unui tunel floral. Locul a devenit, de câțiva ani, unul dintre cele mai fotografiate din zonă.

Situată la doar câțiva kilometri de Ploiești, Mănăstirea Ghighiu atrage anual numeroși turiști, însă în sezonul înfloririi glicinei numărul vizitatorilor crește.

Dacă vremea se menține favorabilă, spectacolul oferit de glicină va putea fi admirat și în zilele următoare, fiind o oportunitate ideală pentru o escapadă de primăvară aproape de oraș.

