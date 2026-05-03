Ce poți vizita în Ploiești și Prahova, pe 23 mai, la Noaptea Muzeelor 2026

În cadrul evenimentului Noaptea Muzeelor 2026, în Prahova, se vor deschide porțile, pe 23 mai, la patru muzee: Muzeul Petrolului din Ploiești, Muzeul Omului, secție a Muzeului Județean de Științele Naturii Prahova, Caselul Peleș din Sinaia și SICAR Museum, deschis de Asociația Eurospirit la stadionul „Ilie Oană”.

Noaptea Muzeelor 2026, eveniment ajuns la cea de-a 22-a ediție, propune vizitatorilor o experiență diferită față de programul obișnuit.

Programul oficial este între orele 18:00 și 02:00, însă fiecare instituție își poate adapta orarul.

În Ploiești și în județul Prahova, mai multe muzee și obiective culturale vor putea fi vizitate gratuit sau în cadrul unor programe extinse.

Publicul este invitat, între orele 17:00 și 23:00, la Muzeul Omului Ploiești, secție a Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova, unde vizitatorii pot descoperi informații despre apariția vieții pe Pământ, structura corpului uman, biodiversitate și mediul înconjurător, inclusiv prin aplicații interactive.

Muzeul Petrolului Ploiești își așteaptă și el vizitatorii între orele 17:00 și 22:00, oferind o incursiune în istoria industriei petroliere din România, prin documente, fotografii și machete ale utilajelor specifice.

În stațiunea Sinaia, Castelul Peleș va fi deschis pentru vizitare în seara de 23 mai, începând cu ora 20:00, fiind unul dintre cele mai atractive obiective incluse în program.

Un alt punct de interes este SICAR Museum, deschis de Asociația Eurospirit la stadionul Ilie Oana, unde vizitatorii pot vedea obiecte rare și memorabilia sportivă semnată de nume celebre precum Pelé și Magic Johnson. Muzeul va avea program extins, între orele 10:00 și 03:00.