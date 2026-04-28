Glicina, planta la modă în Ploiești. Spectacol de culoare pe mai multe străzi din oraș

Glicina a devenit, în ultimii ani, una dintre cele mai vizibile și apreciate plante din Ploiești, transformând discret peisajul urban și oferind, în fiecare primăvară, un adevărat spectacol de culoare.

Tot mai multe case din Ploiești sunt aproape îmbrăcate complet în glicină, iar fenomenul s-a extins rapid în ultimii ani. În perioada de înflorire, ciorchinii bogați de flori, în nuanțe de mov, lila sau alb, se revarsă peste fațadele clădirilor sau pe garduri, creând imagini spectaculoase care atrag imediat atenția trecătorilor.

De la liliac, la magnolii și apoi la glicină

Dacă, în trecut, liliacul era cel care domina grădinile și marca venirea primăverii, treptat, în Ploiești au devenit populare magnoliile, cu florile lor mari, albe și roz, apoi hortensiile.

În ultimii ani însă, glicina a devenit planta la modă, preferată tot mai des pentru impactul său vizual spectaculos și efectul decorativ deosebit.

Un decor spectaculos, tot mai prezent pe străzile orașului

Aspectul luxuriant și aerul ușor romantic pe care îl conferă transformă locuințele obișnuite în adevărate puncte de atracție. Multe dintre aceste imagini ajung rapid în mediul online, unde sunt fotografiate și distribuite, contribuind la popularitatea tot mai mare a plantei.

Dincolo de frumusețea sa, glicina oferă și beneficii practice: creează umbră în zilele călduroase și răspândește un parfum discret, care completează atmosfera plăcută din jurul locuințelor.

Un trend în plină expansiune

Originară din Asia de Est, în special din China și Japonia, planta, cunoscută sub denumirea științifică Wisteria, a fost adusă în Europa în secolul al XIX-lea, ca specie ornamentală. În România, a prins teren treptat, însă în ultimii ani popularitatea sa a crescut accelerat, mai ales în mediul urban.

Dacă glicina este vedeta momentului, tendința generală în Ploiești merge clar spre plante spectaculoase, cu impact vizual puternic – fie că vorbim despre flori impresionante, frunze colorate sau specii exotice.

