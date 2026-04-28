Incendiu într-o garsonieră din Sibiu. Un bărbat a murit, iar 21 de persoane au fost evacuate

Incendiul s-a produs marți, 28 aprilie, într-o garsonieră dintr-un bloc din Sibiu. Un bărbat în vârstă de 65 de ani a murit. Alte 21 de persoane au fost evacuate din cauza fumului.

Potrivit ISU Sibiu, incendiu s-a manifestat la o garsonieră situată într-un bloc de pe strada Șoimului. La fața locului au intervenit mai multe autospeciale, precum și un echipaj SMURD.

În interiorul garsonierei din păcate a fost găsit un bărbat carbonizat. Alte 21 de persoane au fost evacuate din cauza fumului degajat. Potrivit primelor date, cauza probabilă a izbucnirii focului ar fi fost o țigară nestinsă.