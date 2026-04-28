Fructul copilăriei care a înnebunit TikTok-ul! Românii plătesc sume uriașe pentru ce mâncam gratis în copilărie

Cine ar fi crezut că banalele corcodușe, fructele acre pe care mulți români le culegeau gratuit din copacii de pe marginea drumului, vor ajunge să coste cât o cină într-un restaurant de fițe?

250 de lei kilogramul! Da, ați citit bine!

Adică aproape 4 lei pentru o singură corcodușă. Mai exact, aproape 50 de euro pentru un kilogram de fructe verzi și acre, aduse din Turcia și transformate peste noapte într-un adevărat fenomen viral.

În aprilie 2026, corcodușele au devenit noua obsesie a rețelelor sociale. Se vând în aprozarele cu fructe exotice din toată România, iar oamenii cumpără chiar și un simplu pahar cu 12 bucăți, care costă nu mai puțin de 45 de lei.

Viral pe TikTok: corcodușele se mănâncă „ca tequila”

Fenomenul a explodat pe TikTok, unde clipurile cu oameni care mănâncă corcodușe au strâns sute de mii de vizualizări.

La doar câțiva kilometri de Ploiești, în Românești, Iulia, tânăra care vinde celebrele corcodușe de lux, a devenit virală pe TikTok. Filmările în care își prezintă marfa în timp ce mușcă cu poftă din fructele verzi au făcut furori online.

Dar nu oricum se consumă aceste „delicatese”. Noul trend spune clar că corcodușa se stropește cu zeamă de lămâie, iar apoi se tăvălește prin sare. Internauții compară experiența cu modul în care se bea tequila. Iar reacțiile exagerate din clipuri au făcut ca fenomenul să devină și mai viral.

Mai scumpe decât cireșele grecești

În timp ce cireșele aduse din Grecia se vând cu aproximativ 200 de lei kilogramul, corcodușele au reușit să le depășească fără probleme. Și, chiar dacă mulți spun că este „o nebunie”, clienții continuă să cumpere. Nu neapărat pentru gust, ci pentru trend.

Comercianții spun că fructele provin din Turcia, unde sezonul corcodușelor începe în martie și ține până în luna mai. Spre deosebire de cele românești, considerate sălbatice, soiurile turcești sunt altoite și mult mai zemoase. Tocmai acest aspect le-ar transforma într-un produs „premium”.

Însă pentru mulți români, șocul rămâne același. Fructele pe care le găsești gratis în curțile bunicilor, sau pe marginea drumului, au devenit acum simbol de lux și vedete pe TikTok.