Ce se întâmplă cu barierele instalate la unele blocuri din Ploiești

Propunerea de desființare a barierelor de la blocurile din Ploiești nu se va mai aplica cu data de 1 mai 2025. Aleșii locali au aprobat, marți, 28 aprilie, amânarea decizie după implementarea hotărârii privind atribuirea locurilor de la bloc.
Conform regulamentului de inființare, atribuire și folosire a parcărilor de la blocurile din Ploiești, aprobat în luna martie 2026, barierele existente pe domeniul public sau privat din municipiu ar fi trebuit să fie desființate începând cu data de 1 mai 2026.
Aleșii locali ploieșteni au aprobat, marți, 28 aprilie, un alt termen, respectiv 15 zile de la atribuirea locurilor de parcare de reședință și domiciliu.
Reamintim, însă, că implementarea regulamentului de închiriere a parcărilor de la bloc este de durată, având în vedere că este necesară inventarierea, intabularea terenurilor, respectiv operaționalizarea platformei pe care se vor face înscrierile.