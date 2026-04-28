Nicușor Dan, prima reacție la moțiunea PSD-AUR: „Era un scenariu previzibil”

Depunerea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului era un scenariu previzibil, a declarat, marți, 28 aprilie, președintele Nicușor Dan. Acesta a salutat, în schimb, votul din Parlament pentru alocarea a aproximativ 9 miliarde de euro în cadrul programului SAFE.

„Azi (n.r. marți) s-au întâmplat două lucruri: s-a depus o moțiune de cenzură și tot în Parlament s-au votat 9 miliarde pentru SAFE. Pe de o parte avem o moțiune de cenzură, era unul dintre scenariile la care ne așteptam, în urma tensiunilor care au crescut și au crescut. Pe de altă parte, trebuie să salutăm direcția pro-europeană, responsabilitatea celor care au votat pentru un proiect așa de important pentru România”, a spus președintele.

Nicușor Dan a susținut că îl respectă pe premier, însă a precizat că în continuare va păstra echidistanța.

„E o persoană pe care o respect, este o persoană serioasă, dar am remarcat toți că avem un «split» între cele două jumătăți pro-europene și îmi păstrez echidistanța”, a subliniat șeful statului.

Citește și: Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a fost depusă. Votul are loc pe 5 mai

Întrebat cât de probabil este ca PSD și AUR să formeze un guvern împreună, Nicușor Dan a precizat: „Este extrem de improbabil, cum a și declarat președintele PSD. Sunt oameni care sunt în funcția de lideri de partid”.

Președintele României a mai susținut că în declarațiile date „niciunul dintre partidele pro-europene nu spune că vrea să facă un guvern cu forțe anti-occidentale, AUR. Apoi, în acel scenariu, în care eu voi avea de numit un prim-ministru, mă voi asigura că lucrul acesta nu se întâmplă”.

