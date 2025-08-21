Strada Lipscani din Ploiești, readusă la ”viață” de Bogdan Vasilescu

Fotograful ploieștean Bogdan Vasilescu a readus la viață imaginea străzii Lipscani din Ploiești.

Acesta a folosit mai multe tehnici pentru colorizarea și îmbunătățirea rezoluției fotografiei originale, timpul de procesare fiind de aproximativ două ore.

”Str. Lipscani în 1976, parte dintr-un Ploiești care-a fost și care nu va mai fi niciodată….” este mesajul care însoțește fotografia.

Acest proiect face parte din seria Ploiești – Time travel prin care Bogdan Vasilescu reușește să coloreze imagini cu orașul de odinioară.

Într-un interviu acordat în exclusivitate Observatorului Prahovean la începutul acestui an, Vasilescu a povestit că imaginile prelucrate sunt în stare precară, la o rezoluție mică.

”Trebuie să fac un research minuțios pentru a descoperi frânturi din Ploieștiul de altădată. Folosesc drept cuvinte cheie inclusiv denumiri vechi de străzi sau zone din ”Ploesci”. În medie fiecare fotografoe durează cam 2-3 ore. Au fost însă și cazuri în care procedura a durat până la șase ore. De obicei folosesc photoshop, lucrez mult la nivel de layere. Așa adaug practic culorile, cerul și cu clone stamp tool retușez problemele din imagini, cum ar fi pete, linii. Pentru îmbunătățirea rezoluției folosesc soft-uri de upscale, care, deși nu sunt perfecte își fac treaba. Evit pe cât posibil folosirea AI-ului” spunea fotograful ploieștean.

Acesta a mărturisit atunci că, deși toate fotografiile cu Ploieștiul vechi îi sunt dragi, le consideră speciale pe cele cu pasajul Lipscani.

Fotografia înainte de a prinde culoare: