- Publicitate -

Strada Lipscani din Ploiești, readusă la ”viață” de Bogdan Vasilescu

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Fotograful ploieștean Bogdan Vasilescu a readus la viață imaginea străzii Lipscani din Ploiești.

- Publicitate -

Acesta a folosit mai multe tehnici pentru colorizarea și îmbunătățirea rezoluției fotografiei originale, timpul de procesare fiind de aproximativ două ore.

”Str. Lipscani în 1976, parte dintr-un Ploiești care-a fost și care nu va mai fi niciodată….” este mesajul care însoțește fotografia.

Acest proiect face parte din seria Ploiești – Time travel prin care Bogdan Vasilescu reușește să coloreze imagini cu orașul de odinioară.

Într-un interviu acordat în exclusivitate Observatorului Prahovean la începutul acestui an, Vasilescu a povestit că imaginile prelucrate sunt în stare precară, la o rezoluție mică.

Eveniment

Vlad Pascu condamnat definitiv după tragedia din 2 Mai

Curtea de Apel Constanța l-a condamnat joi, 21 august, la zece ani de închisoare pe Vlad Pascu, potrivit news.ro. Sentința este definitivă și a...
- Publicitate -

”Trebuie să fac un research minuțios pentru a descoperi frânturi din Ploieștiul de altădată. Folosesc drept cuvinte cheie inclusiv denumiri vechi de străzi sau zone din ”Ploesci”. În medie fiecare fotografoe durează cam 2-3 ore. Au fost însă și cazuri în care procedura a durat până la șase ore. De  obicei folosesc photoshop, lucrez mult la nivel de layere. Așa adaug practic culorile, cerul și cu clone stamp tool retușez problemele din imagini, cum ar fi pete, linii. Pentru îmbunătățirea rezoluției folosesc soft-uri de upscale, care, deși nu sunt perfecte își fac treaba. Evit pe cât posibil folosirea AI-ului” spunea fotograful ploieștean.

Acesta a mărturisit atunci că, deși toate fotografiile cu Ploieștiul vechi îi sunt dragi, le consideră speciale pe cele cu pasajul Lipscani.

Fotografia înainte de a prinde culoare:

strada lipscani ploiesti

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Șoferi agresivi filmați în trafic. Câți au rămas fără permis

0
La zece luni de la lansarea platformei Ministerului Afacerilor...
Exclusiv

Criza apei în Prahova. Scuzele lui Nanu și explicația Hidro Prahova

0
De ce nu curge apa la robinete în multe...
Exclusiv

Cât au costat microbuzele electrice cumpărate de CJ Prahova

1
În doi ultimii doi ani, Consiliul Județean Prahova a...
Exclusiv

Este justificat boicotul consilierilor împotriva lui Polițeanu?

6
Observatorul Prahovean a lansat un nou sondaj de opinie...
Exclusiv

Protest spontan la Uzina Mecanică Plopeni

2
A fost protest spontan al angajaților de la Uzina...
- Publicitate -

Știri noi

Exclusiv

Șoferi agresivi filmați în trafic. Câți au rămas fără permis

0
La zece luni de la lansarea platformei Ministerului Afacerilor...
Exclusiv

Criza apei în Prahova. Scuzele lui Nanu și explicația Hidro Prahova

0
De ce nu curge apa la robinete în multe...
Eveniment

Șofer din Argeș, surprins pe contrasens pe DN1, drumul spre Sinaia

0
Din nou inconștiență la volan, pe un drum din...
Eveniment

Bărbat reținut după ce și-a lovit câinele cu un fier în cap

0
Un bărbat din Gorgota, în vârstă de 45 de...
Administrație

A început marcarea copacilor din Ploiești care vor fi tăiați

0
După modelul clădirilor cu bulină roșie, arborii uscați din...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Șoferi inconștienți pe drumurile din Prahova

2
Invitații lui Marius Nica în emisiunea Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Evenimente pe malul Dâmbului, la Ploiești? Da, se poate!

0
Când spui Dâmbu te gândești la un pârâu care...
Emisiuni

Cascadorii periculoase pe drumurile din Prahova

0
Jurnaliștii Claudiu Vasilescu și Ștefan Vlăsceanu  au fost invitații...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Drumul Ploiești – Toplița, un coșmar de șase ore!

7
Drumurile României sunt insuficiente pentru numărul autovehiculelor care circulă...
Opinii Voxpublica

De ce Bolojan nu taie de la toți? Pentru că nu-l lasă legea!

5
Pachetul de măsuri fiscale luate de Guvernul Bolojan, denumite...
Opinii Voxpublica

Ciolacu a tipărit iluzii, Bolojan taie, sinecurile prosperă

3
Românii urlă azi la Bolojan că le taie din...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Voucherele de 50 lei pentru energie pot fi solicitate online

Roxana Tănase -
Consumatorii vulnerabili pot solicita, online, acordarea tichetului electronic de...

Pacientă dată afară din spitalul Urlați pe motiv că nu reprezintă urgență

Luiza Toboc -
Situație revoltătoare la Spitalul Orășenesc din Urlați. Ajunsă în...

Angajații la stat nu vor mai putea cumula pensia cu salariul

Marius Nica -
Angajații la stat nu mai pot încasa atât pensia,...

Zeci de mii de lei pentru Zilele comunei Ciorani. Oamenii sunt revoltați

Luiza Toboc -
Pe fondul tăierilor de cheltuieli bugetare anunțate de Guvernul...
- Publicitate -

Dimitri’s Bats, la Republik Fest 2025. Povestea microfonului Papei

Marius Nica -
Între 5 și 7 septembrie, Parcul Bucov devine scena...

La doar cinci luni de viață, micuța Ema luptă să trăiască

Luiza Toboc -
Micuța Ema Ștefania are doar cinci luni de viață...

Bulevardul Carol I din Câmpina, înțesat de chinezării, cazinouri și farmacii

Luiza Toboc -
O plimbare pe bulevardul Carol I din Câmpina (nume...

Naistul Nicolae Voiculeț, evacuat din casa de la Bușteni

Luiza Toboc -
Nicolae Voiculeț, renumitul muzician premiat international, a publicat un...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean