- Publicitate -
foto cu caracter ilustrativ

Cine beneficiază de pensie de urmaș. Precizări Casa de Pensii Prahova

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Lasă un comentariu

Pensia de urmaș este acordată în cazul decesului pensionarului sau a persoanei care îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii. Beneficiari ai pensiei de urmaș sunt copiii şi soţul supravieţuitor. La solicitarea Observatorulph.ro, Casa Județeană de Pensii Publice Prahova a prezentat actele necesare pentru întocmirea dosarului pentru pensia de urmaș.

- Publicitate -

Din articol

Pot beneficia de pensia de urmaș soțul sau soția persoanei decedate, dar atenție, acest lucru are loc în anumite condiții.

Totodată, sunt beneficiari ai pensiei de urmaș copiii persoanei decedate.

Condiții de acordare în cazul soțului supraviețuitor

Pensia de urmaș se acordă la împlinirea vârstei standard de pensionare, pe tot timpul vieţii, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 15 ani.

Exclusiv

Orange vinde două clădiri din Ploiești care au aparținut Romtelecom

Orange a scos la vânzare două clădiri din Ploiești care au aparținut Romtelecom. Acestea sunt situate în zonele Sud și Vest din municipiu și...
- Publicitate -

În cazul în care durata căsătoriei este mai mică de 15 ani, dar de cel puţin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaş se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv cu 6% pentru fiecare an de căsătorie în minus.

Condiții de acordare a pensiei de urmaș în cazul copiilor

Copiii au dreptul la pensia de urmaș

  • până la vârsta de 16 ani;
  • până la împlinirea vârstei de 26 de ani (fără a depăşi această vârstă) dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora;
  • pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă invaliditatea, dovedită prin decizie medicală asupra capacităţii de muncă, emisă de medicul expert al asigurărilor sociale,  s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situaţiile de mai sus.

Unde se poate depune cererea pentru pensia de urmaș

  • Cererea de pensionare, însoţită de actele doveditoare, se depune la casa de pensii competentă teritorial, în funcţie de domiciliul titularului dreptului de pensie
  • Cererea de pensionare poate fi depusă şi prin mandatar, desemnat prin procură specială, la casa de pensii competentă teritorial în funcţie de domiciliul solicitantului
  • În cazul persoanelor stabilite pe teritoriul altor state cu care România aplică instrumente juridice internaționale, cererea de acordare a drepturilor de pensie se depune la instituția de asigurări sociale de la locul de ședere permanentă
  • Cererea de pensionare, în cazul persoanei care are domiciliul exclusiv în străinatate, care nu intră sub incidența instrumentelor juridice cu caracter internațional la care România este parte, poate fi depusă și prin mandatar desemnat cu procura specială la casa teritorială de pensii competentă teritorial, în funcție de domiciliul mandatarului.

Cuantumul pensie de urmaș pentru soțul supravițuitor

Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte procentual din numărul total de puncte realizat de susţinător, aferent:

- Publicitate -
  • pensiei pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, susţinătorul decedat;
  • pensiei de invaliditate de gradul I aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în cazul în care decesul susţinătorului a survenit înaintea îndeplinirii condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă.

Cuantum pensiei de urmaș în cazul copiilor

În funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi, pensia de urmaș se acordă, astfel:

  • 50% – pentru un singur urmaş;
  • 75% – pentru 2 urmaşi;
  • 100% – pentru 3 sau mai mulţi urmaşi.

Există însă o excepție de la aceasdtă regulă. Cuantumul pensiei de urmaş, în cazul orfanilor de ambii părinţi, se stabileşte prin însumarea drepturilor de pensie de urmaş, calculate după fiecare părinte.

Acte necesare pentru pensia de urmaș

Actele pentru pensia de urmaş, sunt, după caz:

Social

„Anotimpurile” lui Vivaldi, la filarmonica din Ploiești

Filarmonica Paul Constantinescu din Ploiești pregătește pentru joi, 25 septembrie, un concert superb. Acesta aduce pe scena ploieșteană două lucrări originale și îndrăgite, care...
- Publicitate -
  • cerere tip pentru înscrierea la pensie;
  •  certificatul de deces al susţinătorului decedat, în original şi copie;
  • actele menţionate la alin. (1), pentru cazurile în care susţinătorul decedat nu avea calitatea de pensionar;
  • actele de stare civilă ale urmaşilor şi ale reprezentantului legal, după caz, în original şi copie;
  • decizia medicală asupra capacităţii de muncă, în original;
  •  adeverinţa de studii, în cazul urmaşilor copii în vârstă de peste 16 ani, în original, sau, după caz, adeverinţă de studii tradusă şi legalizată, în situaţia în care urmează studiile în străinătate, în original;
  • actul doveditor al cauzei decesului, pentru acordarea pensiei de urmaş, dacă decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, în copie;
  • copie a formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă — FIAM, avizat de inspectoratul teritorial de muncă, în cazul în care decesul a fost cauzat de un accident de muncă;
  •  copie a fişei de declarare a cazului de boală profesională — BP2, avizată de direcţia de sănătate publică, şi copie a certificatului medical constatator al decesului, din care să rezulte că decesul a fost cauzat de boală profesională;
  • copie a documentului portabil A1 sau a unui certificat echivalent, care să ateste aplicarea legislaţiei de securitate socială din România, în cazul în care accidentul de muncă s-a produs în alt stat membru al UE/SEE/Elveţia/Marea Britanie sau într-un alt stat cu care România aplică un instrument juridic bilateral în domeniul securităţii sociale.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Urșii din localități, împușcați. Reacția primarilor și vânătorilor din Prahova

3
Ministerul Mediului a lansat în dezbatere publică un nou...
Exclusiv

Orange vinde două clădiri din Ploiești care au aparținut Romtelecom

0
Orange a scos la vânzare două clădiri din Ploiești...
Exclusiv

Imagini cu lacul de acumulare Paltinu, scăzut din cauza secetei

2
Lipsa precipitațiilor din ultimele trei luni a redus considerabil...
Exclusiv

Drifturi ilegale în Parcul Municipal Vest Ploiești VIDEO

1
Sâmbătă după-amiază, parcarea din Parcul Municipal Vest Ploiești a...
Exclusiv

Premierul Bolojan, victima unei uriașe campanii de propagandă și dezinformare. Meta garantează pentru infractori

4
Nu mai puțin de 760 de campanii publicitare care...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Noi imagini cu incendiul din Ploiești. Ard deșeuri ilegale

0
Un incendiu major de vegetație uscată și deșeuri menajere...
Politic

Parchetul solicită ridicarea imunității europarlamentarului Diana Șoșoacă

0
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și...
Eveniment

Incendiu cu degajări mari de fum în Ploiești

0
Un incendiu care se manifestă cu degajări mari de...
Eveniment

Noaptea Cercetătorilor Europeni la Ploiești

0
Pasionații de știință, familiile cu copii și toți cei...
Travel&Lifestyle

Magazinele ATAC Hiper Discount sprijină sustenabilitatea: clienții pot aduce uleiul uzat pentru reciclare și sunt recompensați

0
Uneori, cele mai mici gesturi pot avea cel mai...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

SGU Ploiești primește 70 de bani/mp/an de spațiu verde

0
Dragoș Măchițescu, directorul SGU Ploiești, a fost invitatul lui...
Emisiuni

Reclamele la infracțiuni sunt rulate nestingherite pe internet

0
Mihai Nicolae a fost invitatul lui Marius Nica în...
Emisiuni

Podurile din Ploiești, în pericol de prăbușire VIDEO

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Film la ofertă la Cinema City Ploiești? Mai bine stai acasă

3
O ieșire de seară la un film reprezintă o...
Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Opinii Voxpublica

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

10
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

„Anotimpurile” lui Vivaldi, la filarmonica din Ploiești

Observatorul Prahovean -
Filarmonica Paul Constantinescu din Ploiești pregătește pentru joi, 25...

Casă modulară, ridicată de Asociația Veritas pentru oameni e gata

Luiza Toboc -
Otilia Moncea este prahoveanca în vârstă de 44 de...

Echinocțiul de toamnă 2025. De astăzi, durata zilei scade

Marius Nica -
Echinocțiul de toamnă 2025 are loc astăzi, 11 septembrie,...

Cum arăta Bdul Republicii din Ploiești după primul război mondial

Marius Nica -
Fotograful Bogdan Vasilescu a readus la viață, printr-o tehnică...
- Publicitate -

Mobilizare exemplară la Scorțeni pentru curățenie generală

Alexandru Olteanu -
Dimineața a început cu pași grăbiți, mănuși colorate și...

De ce acte ai nevoie pentru a ieși la pensie. Precizări Casa de Pensii Prahova

Roxana Tănase -
Persoanele care au minimum 15 ani stagiu de cotizare...

Locuri de parcare din Ploiești, chiar și cu taxă, blocate de rable

Marius Nica -
În timp ce șoferii din Ploiești se confruntă cu...

Maia Morgenstern, spectacol în aer liber, gratuit, la Ploiești

Marius Nica -
Astăzi, pe Bulevardul Castanilor din Ploiești, are loc ultima...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean