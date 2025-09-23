Cine beneficiază de pensie de urmaș. Precizări Casa de Pensii Prahova

Pensia de urmaș este acordată în cazul decesului pensionarului sau a persoanei care îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii. Beneficiari ai pensiei de urmaș sunt copiii şi soţul supravieţuitor. La solicitarea Observatorulph.ro, Casa Județeană de Pensii Publice Prahova a prezentat actele necesare pentru întocmirea dosarului pentru pensia de urmaș.

Pot beneficia de pensia de urmaș soțul sau soția persoanei decedate, dar atenție, acest lucru are loc în anumite condiții.

Totodată, sunt beneficiari ai pensiei de urmaș copiii persoanei decedate.

Condiții de acordare în cazul soțului supraviețuitor

Pensia de urmaș se acordă la împlinirea vârstei standard de pensionare, pe tot timpul vieţii, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 15 ani.

În cazul în care durata căsătoriei este mai mică de 15 ani, dar de cel puţin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaş se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv cu 6% pentru fiecare an de căsătorie în minus.

Condiții de acordare a pensiei de urmaș în cazul copiilor

Copiii au dreptul la pensia de urmaș

până la vârsta de 16 ani;

până la împlinirea vârstei de 26 de ani (fără a depăşi această vârstă) dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora;

pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă invaliditatea, dovedită prin decizie medicală asupra capacităţii de muncă, emisă de medicul expert al asigurărilor sociale, s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situaţiile de mai sus.

Unde se poate depune cererea pentru pensia de urmaș

Cererea de pensionare, însoţită de actele doveditoare, se depune la casa de pensii competentă teritorial, în funcţie de domiciliul titularului dreptului de pensie

Cererea de pensionare poate fi depusă şi prin mandatar, desemnat prin procură specială, la casa de pensii competentă teritorial în funcţie de domiciliul solicitantului

În cazul persoanelor stabilite pe teritoriul altor state cu care România aplică instrumente juridice internaționale, cererea de acordare a drepturilor de pensie se depune la instituția de asigurări sociale de la locul de ședere permanentă

Cererea de pensionare, în cazul persoanei care are domiciliul exclusiv în străinatate, care nu intră sub incidența instrumentelor juridice cu caracter internațional la care România este parte, poate fi depusă și prin mandatar desemnat cu procura specială la casa teritorială de pensii competentă teritorial, în funcție de domiciliul mandatarului.

Cuantumul pensie de urmaș pentru soțul supravițuitor

Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte procentual din numărul total de puncte realizat de susţinător, aferent:

pensiei pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, susţinătorul decedat;

pensiei de invaliditate de gradul I aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în cazul în care decesul susţinătorului a survenit înaintea îndeplinirii condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă.

Cuantum pensiei de urmaș în cazul copiilor

În funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi, pensia de urmaș se acordă, astfel:

50% – pentru un singur urmaş;

75% – pentru 2 urmaşi;

100% – pentru 3 sau mai mulţi urmaşi.

Există însă o excepție de la aceasdtă regulă. Cuantumul pensiei de urmaş, în cazul orfanilor de ambii părinţi, se stabileşte prin însumarea drepturilor de pensie de urmaş, calculate după fiecare părinte.

Acte necesare pentru pensia de urmaș

Actele pentru pensia de urmaş, sunt, după caz:

