Tu când ai auzit ultima oară pe cineva vorbindu-ți exact ”ca pe internet”?

De ce ”se ceartă ca la ușa cortului” premierul Ilie Bolojan cu președintele Nicușor Dan în zeci de filmulețe care au inundat social media? Ce legătură există între reclama la crema pentru hemoroizi Armata Roșie? Dar între platforma de îmbogățire rapidă pe care ”Ion Țiriac s-a hotărât să o facă accesibilă tuturor românilor” și Vladimir Putin?

Mii de campanii publicitare care au ca subiect promovarea de infracțiuni prin intermediul infracțiunilor generează zeci de milioane de afișări ale conținutului propagandistic rusesc ne sunt livrate zi, de zi, de zi de către diferite agenții de publicitate contextuală. De cel puțin șapte ani, ele sunt derulate la vedere și circulă nestingherite pe internetul de limbă română.

Clipă de clipă suntem țintele atacurilor propagandei și dezinformării susținute de Rusia iar reacția autorităților este anemică. Cu rare excepții, vedetele victimă ale căror nume și imagini sunt folosite în campanii de promovare a infracțiunilor refuză să reacționeze sau, atunci când o fac, se rezumă la ”o postare pe social media”.

Principalele mass media din care se informează românii din România și din Diaspora sunt folosite ca platforme publicitare pentru promovarea activităților de război hibrid ale Rusiei fără să facă cel mai mic gest de stopare a fenomenului.

Pagini clonate ale portalurilor de informații și majorității formatelor TV de succes, în care românii au încredere, sunt folosite pentru a transfera credibilitatea materialelor de dezinformare și propagandă realizate prin tehnici deep fake.

Stema României, sigla Guvernului și ale diferitelor ministere cheie precum Finanțe, Economie sau Protecție Socială sunt folosite pentru a ”garanta adevărul” reclamelor false.

Președintele, premierul, miniștri celor mai importante ministere, guvernatorul BNR sunt folosiți în același fel pentru a valida narativul de propagandă, dezinformare și radicalizare ideologică promovate prin rețelele publicitare pe portaluri și social media.

Rețeta este replicată pentru aproximativ 200 de vedete, instituții și companii din România care au ca trăsături comune credibilitatea și încrederea publicului.

Tot de cel puțin șapte ani reacția ”vicitmelor” folosite în reclamele false pentru promovarea infracțiunilor la acest asediu al minților noastre este aproape inexistentă sau cu valoare zero.

Nestingheriți și alimentați clipă de clipă cu conținut gândit științific, algoritmii după care funcționează internetul au creat rețele imense în care conținutul de dezinformare, propagandă și radicalizare a românilor.

