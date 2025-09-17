- Publicitate -

Centrul Independent Chițorani, locul unde sunt tratați dependenții de droguri, alcool și ”păcănele”

Clinica Independent din Chițorani este singurul centrul din sudul țării unde sunt tratați dependenții de droguri, alcool și jocuri de noroc.

Valeriu Florea, reprezentantul Clinicii Independent a fost invitatul lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE de miercuri, 17 septembrie.

”Fiecare pacient care trece pragul clinicii beneficiază de condiții de cazare și masă similare unui hotel de patru stele. De asmenea, i se aplică o schemă de tratament persoanalizată, realizată de medici și specialiști cu rezultate deosebite.

Clinica oferă servicii non-stop de asistență medicală și pază.  De asemenea, pacienții au acces la numeroase facilități, precum terenuri și sală de sport, spații de petrecere a timpului liber. Iar în curând vor fi date în folosință o saună și o cameră hiperbară” a declarat Valeriu Florea.

Centrul are o capacitate de 100 de locuri, iar rata de succes  în cazul persoanelor dependente care au fost găzduite aici este una foarte ridicată.

Mai multe detalii despre clinică sunt disponibile aici: Centrul unde dependenții primesc o șansă reală pentru o viață nouă

