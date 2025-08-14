- Publicitate -

Centrul unde dependenții primesc o șansă reală pentru o viață nouă

Oana Toma
Autor: Oana Toma

Data:

Pe dealurile pline de vii din Chițorani, comuna Bucov, Prahova, la doar 10 minute de Ploiești și o oră de București, s-a deschis un loc cum rar întâlnești. Nu e un hotel de lux, deși are camere impecabile, mese rafinate și priveliști care îți taie respirația. Este însă un „hotel” pentru suflete, un refugiu unde cei prinși în capcana dependențelor pot găsi drumul spre libertate.  VIDEO la finalul articolului.

- Publicitate -

Din articol

Centrul care oferă o a doua șansă

Centrul Independent Chițorani este primul de acest fel din Prahova. Aici vin oameni care se luptă cu dependența de droguri, alcool, jocuri de noroc sau alte adicții. Și nu vin pentru promisiuni vagi, ci pentru terapie profesionistă, planuri personalizate și sprijin real.
Amplasarea nu este întâmplătoare: suficient de aproape pentru a fi ușor accesibil, dar suficient de departe de agitația orașului pentru a oferi liniștea necesară vindecării.

PTMP – tratamentul care schimbă vieți

Un element unic al centrului este PTMP – Planul de Tratament Mixt Personalizat. Este o combinație inteligentă între terapia celor 12 pași și interviul motivațional. Rezultatul? Un program adaptat fiecărui pacient, care nu doar oprește dependența, ci și construiește un nou stil de viață.

„Dependența consumă energia vitală a unei persoane. Aici îi ajutăm pe oameni să își recapete energia, echilibrul și puterea interioară”, spun specialiștii centrului.

Recuperare cu confort de 5 stele

Departe de imaginea clasică a centrelor de dezintoxicare, la Chițorani pacienții au parte de cazare premium, mâncare de calitate, spații de relaxare și socializare, dar și de peisajul liniștitor al dealurilor prahovene. Aici, recuperarea nu înseamnă doar terapie, ci și vindecarea sufletului.

Economic

Lista investițiilor ”tăiate” de guvern. E afectată A 7

Guvernul pregătește o ordonanță de guvern prin care va tăia parțial și chiar total proiecte de investiții de câteva miliarde de euro. Decizia vine...
- Publicitate -

Pentru cine este acest loc

Oricine se confruntă cu o dependență și este gata să facă primul pas spre libertate găsește aici sprijin, siguranță și înțelegere. Nu contează cât de lung a fost drumul prin suferință, la Chițorani, un nou început este posibil. Într-o Românie în care numărul dependenților crește alarmant, faptul că în Prahova există acum un astfel de loc poate însemna mai mult decât o știre. Poate însemna salvarea unor vieți.

VIDEO

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

<

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...

KRIT: Doi tineri au adus la Ploiești jocurile de societate

Corina Matei -
Despre Ploiești se spune că este orașul care a...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

0
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
Exclusiv

Prahova: Șofer de ambulanță, beat criță, cu pacienți în mașină

0
Polițiștii prahoveni au reușit să scoată din trafic, în...
Exclusiv

Motivul evadării deținutului din penitenciarul Mărgineni

0
Ion Miloșiu, prahoveanul în vârstă de 32 de ani...
Exclusiv

Accidentul de pe Cameliei, din Ploiești, provocat de un polițist

3
Un accident rutier s-a produs, marți seara, pe strada...
Exclusiv

Răni vii și colonie de bacterii. Cum a murit o pacientă de la Floreasca

0
Escară de gradul trei infectată cu patru bacterii diferite...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Cât costă inconștiența. Sancțiunile primite de cele două tinere teribiliste

0
Două tinere din Prahova au ales, zilele trecute, să...
Național

ANAF îl somează pe Iohannis să plătească aproape un milion de euro

0
Fostul președinte al României Klaus Iohannis a fost somat...
Eveniment

Accident rutier la Țânțăreni. Două auto implicate

0
Un accident rutier s-a produs vineri seară, la Țânțăreni....
Exclusiv

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

0
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
Opinii Voxpublica

Curentul ne ustură la buzunare. Cum își bate joc statul de vulnerabili

0
De la 1 iulie, plafonarea tarifelor la energia electrică...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Cascadorii periculoase pe drumurile din Prahova

0
Jurnaliștii Claudiu Vasilescu și Ștefan Vlăsceanu  au fost invitații...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Curentul ne ustură la buzunare. Cum își bate joc statul de vulnerabili

0
De la 1 iulie, plafonarea tarifelor la energia electrică...
Opinii Voxpublica

Fraierii plătesc, șmecherii încasează – Pensiile parlamentarilor

7
Suportăm, zi de zi, noi poveri fiscale. Așa cum...
Opinii Voxpublica

Chiar era nevoie de concerte pe bulevardul castanilor?

48
În această vară, Primăria Ploiești organizează tot felul de...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Prahova: Șofer de ambulanță, beat criță, cu pacienți în mașină

Ștefan Vlăsceanu -
Polițiștii prahoveni au reușit să scoată din trafic, în...

Motivul evadării deținutului din penitenciarul Mărgineni

Ștefan Vlăsceanu -
Ion Miloșiu, prahoveanul în vârstă de 32 de ani...

Accidentul de pe Cameliei, din Ploiești, provocat de un polițist

Marius Nica -
Un accident rutier s-a produs, marți seara, pe strada...
- Publicitate -

Răni vii și colonie de bacterii. Cum a murit o pacientă de la Floreasca

Corina Matei -
Escară de gradul trei infectată cu patru bacterii diferite...

Deportat, umilit de lege. A pierdut 10% din toată pensia pentru CASS

Roxana Tănase -
Un pensionar din Prahova a trăit un adevărat șoc...

Stația de epurare a Ploieștiului împute două comune din aval

Oana Toma -
Observatorul Prahovean revine cu un nou episod din seria...

A început procesul White Tower. Lista inculpaților

Marius Nica -
La Curtea de Apel Ploiești a început procesul penal...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean