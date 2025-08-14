Centrul unde dependenții primesc o șansă reală pentru o viață nouă

Pe dealurile pline de vii din Chițorani, comuna Bucov, Prahova, la doar 10 minute de Ploiești și o oră de București, s-a deschis un loc cum rar întâlnești. Nu e un hotel de lux, deși are camere impecabile, mese rafinate și priveliști care îți taie respirația. Este însă un „hotel” pentru suflete, un refugiu unde cei prinși în capcana dependențelor pot găsi drumul spre libertate. VIDEO la finalul articolului.

Centrul care oferă o a doua șansă

Centrul Independent Chițorani este primul de acest fel din Prahova. Aici vin oameni care se luptă cu dependența de droguri, alcool, jocuri de noroc sau alte adicții. Și nu vin pentru promisiuni vagi, ci pentru terapie profesionistă, planuri personalizate și sprijin real.

Amplasarea nu este întâmplătoare: suficient de aproape pentru a fi ușor accesibil, dar suficient de departe de agitația orașului pentru a oferi liniștea necesară vindecării.

PTMP – tratamentul care schimbă vieți

Un element unic al centrului este PTMP – Planul de Tratament Mixt Personalizat. Este o combinație inteligentă între terapia celor 12 pași și interviul motivațional. Rezultatul? Un program adaptat fiecărui pacient, care nu doar oprește dependența, ci și construiește un nou stil de viață.

„Dependența consumă energia vitală a unei persoane. Aici îi ajutăm pe oameni să își recapete energia, echilibrul și puterea interioară”, spun specialiștii centrului.

Recuperare cu confort de 5 stele

Departe de imaginea clasică a centrelor de dezintoxicare, la Chițorani pacienții au parte de cazare premium, mâncare de calitate, spații de relaxare și socializare, dar și de peisajul liniștitor al dealurilor prahovene. Aici, recuperarea nu înseamnă doar terapie, ci și vindecarea sufletului.

Pentru cine este acest loc

Oricine se confruntă cu o dependență și este gata să facă primul pas spre libertate găsește aici sprijin, siguranță și înțelegere. Nu contează cât de lung a fost drumul prin suferință, la Chițorani, un nou început este posibil. Într-o Românie în care numărul dependenților crește alarmant, faptul că în Prahova există acum un astfel de loc poate însemna mai mult decât o știre. Poate însemna salvarea unor vieți.

