Când va ajunge primul parcometru nou la Ploiești

Toate cele 45 de parcometre amplasate pe raza municipiului Ploiești sunt inactive în acest moment. Servicii Gospodărire Urbană (SGU) are în derulare un contract pentru livrarea a 30 de parcometre noi, primul astfel de aparat fiind programat să fie amplasat la finele acestei săptămâni.

Toate cele 45 de parcometre din parcările cu plată din Ploiești sunt inactive. Plata parcării în parcările publice poate fi realizată, prin casierul încasator, SMS sau cu ajutorul celor două aplicații Am Parcat/ Tpark.

„La Ploiești vor fi amplasate 30 de parcometre noi. Primul parcometru va ajunge pe data de 3 octombrie.

Conform contractului, toate cele 30 de parcometre ar fi trebuit să fie livrate până pe data de 15 septembrie, motiv pentru care firma care a câștigat licitația a fost notificată că i se vor aplica penalități de întârziere, conform caietului de sarcini.

În acest moment, ploieștenii pot plăti tariful de parcare prin celelalte modalități de plată, respectiv prin casier încasator, prin SMS și cu ajutorul celor două aplicații, Am Parcat și Tpark”, a precizat Drahoș Măchițescu, directorul SGU Ploiești.

Noile parcometre sunt prevăzute cu un sistem prin care plata se va putea realiza prin numerar, portofel electronic sau card.

Modalități de plată pentru parcare la Ploiești