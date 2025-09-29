- Publicitate -

Când va ajunge primul parcometru nou la Ploiești

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Lasă un comentariu

Toate cele 45 de parcometre amplasate pe raza municipiului Ploiești sunt inactive în acest moment. Servicii Gospodărire Urbană (SGU) are în derulare un contract pentru livrarea a 30 de parcometre noi, primul astfel de aparat fiind programat să fie amplasat la finele acestei săptămâni.

- Publicitate -

Toate cele 45 de parcometre din parcările cu plată din Ploiești sunt inactive. Plata parcării în parcările publice poate fi realizată, prin casierul încasator, SMS sau cu ajutorul celor două aplicații Am Parcat/ Tpark.

„La Ploiești vor fi amplasate 30 de parcometre noi. Primul parcometru va ajunge pe data de 3 octombrie.

Conform contractului, toate cele 30 de parcometre ar fi trebuit să fie livrate până pe data de 15 septembrie, motiv pentru care firma care a câștigat licitația a fost notificată că i se vor aplica penalități de întârziere, conform caietului de sarcini.

Administrație

Tarife majorate pentru navetiști, pe două rute din Prahova

După ce de la 1 iulie a fost majorat prețul biletului de călătorie pentru navetiștii de pe anumite rute din Prahova, alți doi operatori...
- Publicitate -

În acest moment, ploieștenii pot plăti tariful de parcare prin celelalte modalități de plată, respectiv prin casier încasator, prin SMS și cu ajutorul celor două aplicații, Am Parcat și Tpark”, a precizat Drahoș Măchițescu, directorul SGU Ploiești.

Noile parcometre sunt prevăzute cu un sistem prin care plata se va putea realiza prin numerar, portofel electronic sau card.

Modalități de plată pentru parcare la Ploiești

  • Plată directă la casierii din teren, care vor fi prezenți în apropierea zonelor de parcare,
  • Utilizarea aplicațiilor mobile dedicate pentru plata parcări Am Parcat/ TPark
  • Sau prin SMS la numărul 7420

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

Corina Matei -
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Ce trebuie să facă locatarii din Ploiești pentru a avea căldură de la Termo

0
Începând de luni, 29 septembrie, operatorul Termo Ploiești poate...
Exclusiv

Când începe furnizarea de căldură la blocurile din Ploiești

8
Termo Ploiești a început, de vineri, livrarea de căldură,...
Exclusiv

Tinerii care au blocat și vandalizat o mașină în trafic la Șirna au fost reținuți

0
Polițiștii i-au reținut pe cei patru tineri care au...
Exclusiv

Mașină blocată în trafic și distrusă la Șirna. Reacția Poliției

0
Incident grav în Prahova. Mai multe persoane au blocat...
Exclusiv

„Ne-am chinuit să culegem strugurii”. Producții record în podgoriile din Dealu Mare

1
Suntem în plină campanie de recoltare în celebra zonă...
- Publicitate -

Știri noi

Sport

Aur și argint pentru Tora Karate Ploiești la Cupa României

0
Sâmbătă, 27.09.2025, la Mioveni, Argeș, s-a desfășurat Cupa României...
Național

Horațiu Potra și fiul său au fost arestați în Dubai

0
Ministerul Justiției anunță că Horațiu Potra fiul său, Dorian...
IT&C

România digitală 2030: investiții masive, progrese lente și o cursă contra-cronometru

0
România intră în deceniul digital european cu promisiuni mari,...
Eveniment

Accident la Dumbrăvești după ce volanul mașinii s-a blocat

0
Un accident rutier în urma căruia o femeie în...
Educație

Emoții la deschiderea noului an universitar de la UPG Ploiești

0
Peste 5000 de studenți au început astăzi, 29 septembrie,...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Garda de Mediu amendează ploieștenii pentru iarba uscată. Poluatorii scapă!

8
Garda de Mediu Prahova a amendat Primăria Ploiești cu...
Emisiuni

SGU Ploiești primește 70 de bani/mp/lună de spațiu verde

2
Dragoș Măchițescu, directorul SGU Ploiești, a fost invitatul lui...
Emisiuni

Reclamele la infracțiuni sunt rulate nestingherite pe internet

0
Mihai Nicolae a fost invitatul lui Marius Nica în...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Afișe otrăvite anti-Polițeanu. Poliția încă ”cercetează”

2
Săptămâna trecută, mai precis în noaptea dintre 25 și...
Opinii Voxpublica

Republica Moldova a spus PAS Moscovei

0
Republica Moldova a spus PAS Moscovei și a făcut...
Opinii Voxpublica

E gata și Republica de sub Castani, cu bune și rele

10
S-a încheiat prima ediție a Republicii de sub Castani,...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Tarife majorate pentru navetiști, pe două rute din Prahova

Roxana Tănase -
După ce de la 1 iulie a fost majorat...

Unde va fi Târg de Crăciun la Ploiești

Roxana Tănase -
Ploieștiul va avea Târg de Crăciun. După experiența de...

Se scumpește parcarea la Ploiești. 4 lei/oră/loc de parcare

Roxana Tănase -
Tarifele pentru parcările publice cu plată din Ploiești vor...

Parcare contra-cost la blocurile din Ploiești. Cât vor fi tarifele

Roxana Tănase -
Rezervarea locurilor de parcare de la bloc se va...
- Publicitate -

Polițeanu: Angajamentul a fost să transformăm Ploieștiul într-un oraș viu

Roxana Tănase -
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a prezentat, sâmbătă, un bilanț...

Zonele unde vor fi plantați arbori la Ploiești

Roxana Tănase -
Mii de arbori și arbuști vor fi plantați, până...

Trei noi cetățeni de onoare ai Ploieștiului

Roxana Tănase -
Ploieștiul va avea trei noi cetățeni de onoare. La...

Mii de copaci plantați la Ploiești. Unde pot fi depuse cereri

Roxana Tănase -
Servicii Gospodărire Urbană (SGU) Ploiești a lansat un plan...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean