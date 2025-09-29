Specialiștii Insemex investighează incendiul de la Tătărani

Specialiști din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră ți Protecție Antiexplozivă (INSEMEX) Petroșani au fost solicitați pentru stabilirea împrejurărilor care au dus la izbucnirea incendiului violent din această dimineață de la Tătărani. Vă reamintim că acoperișul și etajul superior al hotelului Daly au ars, iar două tinere au murit.

Administratorul hotelului a fost sancționat în data de 16 septembrie cu 100.000 de lei în urma unui control care a scos la iveală mai multe deficiențe privind apărarea împotriva incendiilor.

Cu această ocazie a fost luată măsura opririi funcționării pentru încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu, constând în neechiparea cu instalații de stingere a incendiilor (hidranți interiori și exteriori), instalații de detecție și iluminat.

Hotelul care a ars funcționa fără autorizație de securitate la incendiu, iar la verificările efectuate în anul 2024, s-a constat ca operatorul economic nu desfășura activități.

La solicitarea operatorului în cauză, la data de 19.09.2025 a fost ridicat sigiliul pentru executarea lucrărilor de conformare la cerința de securitate la incendiu, pentru intrarea în legalitate, fără posibilitatea desfășurării de activități comerciale.

În urma evenimentului a fost constituită o echipă operativă complexă, coordonată de inspectorul șef din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, precum și de procurorul competent din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, conform prevederilor legale privind cercetarea infracțiunilor și protecția probelor.

În prezent, polițiștii efectuează cercetări judiciare și verificări operative, în scopul stabilirii cu exactitate a cauzelor și a împrejurărilor producerii evenimentului.

„Activitățile includ ridicarea și examinarea probelor materiale, audieri ale martorilor și analiza imaginilor video disponibile, desfășurate cu respectarea procedurilor prevăzute de Codul de Procedură Penală.

Totodată, pentru sprijin tehnico-științific specializat, au fost atrași și experți din cadrul INSEMEX Petroșani, care participă la investigarea evenimentului conform competențelor profesionale”, au precizat reprezentanții IPJ Prahova.