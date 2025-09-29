- Publicitate -
Accident la Dumbrăvești după ce volanul mașinii s-a blocat

Un accident rutier în urma căruia o femeie în vârstă de 53 de ani a ajuns la spital a avut loc în această după amiază la Dumbrăvești în Prahova, pe DJ 102.

Potrivit Poliției, un bărbat de 53 ani în timp ce conducea un autoturism pe Drumul Județean 102 din localitatea Dumbrăvești ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, părăsind partea carosabilă și intrând în coliziune cu un gard.

În urma accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală a unei femei de 53 de ani, pasageră în autoturism, care a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Surse din anchetă au precizat pentru Observatorul Prahovean că la baza accidentului a stat o defecțiune tehnică a sistemului direcție. Șoferului i s-ar fi blocat volanul în timpul mersului.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

