After- school versus bonă. Ce e mai ieftin pentru părinții din Ploiești [Analiză Obs PH]

Un after-school sau o bonă sunt salvarea pentru orice părinte care nu are cu cine să își lase copilul. Provocarea vine când vorbim de preț și siguranța micuțului. La Ploiești, oferta este destul de bogată. Iar prețurile variază între 1800 și 2500 lei.

Când vorbim de un after-school, vorbim de o instituție. Ne așteptăm ca aici copilul să primească o masă caldă. În plus, să fie supravegheat, dar și îndrumat la teme.

Asta în timp ce în cazul unei bone, așteptările se restrâng. Putem vorbi strict de supraveghere. Despre restul, discutăm în continuare.

After-school în Ploiești

Atunci când vine vorba de copil, știm cu toții că nu îl poți lăsa pe mâna oricui. Ca părinte, faci research conștiincios, ceri păreri, cauți impresii și treci la acțiune. De cele mai multe ori, părinții sunt primiți în vizită, pentru a vedea cum arată și ce oferă after-school-ul.

La o simplă căutare pe internet, îți apar zeci de opțiuni. Am ales câteva instituții. La analiza pe care am făcut-o am luat în calcul costul și cea ce oferă aceste centre „salvatoare” pentru părinții care lucrează și nu au cine să își lase copilul. Concluzia ar fi că pentru un after school trebuie să pui de-o parte aproape un salariu minim pe economie.

Iată mai jos câteva idei de after-school-uri, cu mențiunea că au fost alese pe baza recomandărilor din mediul online.

Ploieștiul în Culori, situat pe Bulevardul Bucuresti la nr. 42C, îți promite încă de la prima accesare a siteului, siguranță, educație și recreere. Dacă alegi să îți lași copilul aici, ai scăpat de grija temelor, promit reprezentanții instituției. Micuții vor rezolva activitățile alături de învățători calificați.

Totodată vor avea parte și de activități opționale, jocuri didactice, dezvoltare personală și mișcare.

La capitolul costuri, pregătește pixul, hârtia și calculatorul. Taxa este de 950 de lei pe lună. În acești bani intră toate cheltuielile fixe privind personalul, administrarea și întreținerea spațiului, precum și consumabilele necesare.

Dacă vrei ca micuțul să și mănânce la after-school, mai dai 19 lei pe zi. Asta înseamnă prânzul și gustarea de dupa-amiază.

Un alt aspect foarte important, acest after-school asigură și transportul copiilor. Acesta este opțional și se oferă în limita locurilor disponibile. Însă numai pentru copiii cu varsta mai mare de 3 ani. Pentru preluarea copilului de acasă sau de la școală, la prânz, vei scoate din buzunar 250 de lei pe lună. Pentru transportul micuțului către casă, seara, dai alți 250 de lei.

La un calcul final și presupunând că optezi pentru varianta full, ieși la 1830 lei pe lună.

Centrul educațional Stars este situat ultracentral în Ploiesti, pe strada Aurel Vlaicu, nr. 9, vis-a- vis de clădirea ANAF. Și acest after-school promite educație premium, rezultate excelente și grijă autentică pentru fiecare copil. Totodată, pe siteul lor este menționat și faptul că asigură o colaborare apropiată între părinți și cadrele didactice, esențială pentru evoluția copilului.

Programul lor este până la ora 18:30 și include:

preluarea copiilor de la școală cu flota proprie de mașini;

masa de prânz;

efectuarea, verificarea și explicarea temelor;

pregătire suplimentară;

limba engleză;

club de lectură;

activități educative și recreative;

jocuri și dezvoltare personală;

gustare de după-amiază.

Opțional: transportul copiilor către casă.

În cazul în care alegi acest after-school pentru copilul tău, vei plăti o taxă lunară de 1250 lei, tarif care include activități și cursuri. La acești bani se adaugă costul mesei, 30 de lei pe zi. Cu mențiunea că micuții vor avea apă și fructe la discreție, potrivit reprezentanților acestei instituții. Cine vrea să scape de grija transportului celui mic, va scoate din buzunar 18 lei cursa. Per total, ieși undeva la 2500 lei pe lună.

O altă opțiune ar putea fi after-school Ducky-Duck. Este situat pe strada Fortunei, nr.21.

Reprezentanții instituției promit învățare prin joc și activitati numeroase ( engleză, dans, jym, artă, ateliere de creatie, robotică, baschet), program de joacă zilnic în curte, masă și transport asigurat. De asemenea, micuții sunt ajutați aici și la rezolvarea temelor, de către personal specializat.

Ca o noutate, centrul colaborează și cu un cabinet de psiho-logopedie, destinat învățământului preșcolar.

În acest caz, taxa pe lună este de 1600 lei. Tariful include masa de prânz și preluare de la școală. În cazul în care optezi și pentru transportul copilului către casă, se mai adaugă 250 lei pe lună. Dacă alegi pachetul complet, ajungi la 1850 lei pe lună.

Cât te costă o bonă la Ploiești

Pentru cei care nu vor să apeleze la un after-school, există varianta unei bone. De cele mai multe ori o chemăm doar pentru câteva ore sau doar în zilele în care nu avem cu cine să lăsăm copilul.

O bonă aleasă de pe siteurile de anunțuri, fără studii şi fără experiență, cere de la 20 lei pe oră.

Dacă prezintă diplome și recomandări și se mai oferă să facă și temele cu cel mic, poate cere până la 35 lei pe oră.

În cazul în care optezi pentru o bonă full-time, pe care să o angajezi cu acte în regulă, te poate duce chiar și la 5.000 de lei pe lună.

Provocarea în cazul unei bone este alegerea persoanei potrivite. De cele mai multe ori, indicat este să o chemi pe aceasta pentru o perioadă de probă. Vezi vedea astfel cât de compatibili sunteți unul cu celălalt, dacă micuțul se adaptează cu ea sau nu.

Oricum am calcula, o bonă pentru câteva zile pe lună este o soluție clară, dacă ții la banii din portofel. Pentru cei care preferă să îi ofere copilului transport, masă și supraveghere cu atestat, tariful crește și vorbim despre after-school.

Trăgând linie, bunicii sunt baza în orice situație. Asta dacă locuiesc mai aproape de noi și pot sta cu micuțul. Dacă nu, orice altă variantă costă.