Tensiuni privind formarea noului Guvern. Ce spun liderii PNL, PSD, USR și AUR din Prahova

La aproape trei săptămâni de la căderea Guvernului, consultările pentru formarea noului Executiv au continuat la Cotroceni, iar dezbaterea în spațiul public a devenit tensionată. În acest context, Observatorul Prahovean a contactat liderii principalelor formațiuni politice din Prahova pentru a afla în ce condiții ar susține o viitoarea formulă guvernamentală. Pozițiile liderilor politici prahoveni sunt ferme, de la refuzul unor alianțe până la solicitarea alegerilor anticipate.

- Publicitate -

La aproape trei săptămâni de la căderea Guvernului, discuțiile la nivel național privind formarea noului Executiv continuă fără un consens clar între partidele parlamentare.

În timp ce consultările de la Cotroceni se prelungesc, liderii politici transmit public condițiile în care ar susține viitoarea formulă de guvernare.

- Publicitate -

În acest context, Observatorul Prahovean a solicitat puncte de vedere din partea reprezentanților PSD, PNL, USR și AUR din Prahova cu privire la negocierile pentru noul Guvern.

PNL: „Soluțiile trebuiau să vină de la cei care au dărâmat Guvernul”

Președintele PNL Prahova, deputatul Mircea Roșca, susține că responsabilitatea pentru actuala criză aparține celor care au votat demiterea Guvernului.

„Nu pot da eu acum soluții. Soluțiile ar fi trebuit să vină până acum de la PSD și de la cei care au votat căderea Guvernului. Nu dărâmi un guvern și, ca repercusiune, o țară, doar ca să arăți cât de puternic ești. Dacă veneau cu o alternativă, înțelegeam. Așa pare că s-au jucat, iar cu soarta țării nu te joci”, a declarat deputatul Mircea Roșca.

- Publicitate -

Liderul liberal a precizat că PNL așteaptă concluziile consultărilor de la Cotroceni și propunerea pe care o va face președintele Nicușor Dan.

„Poziția noastră este fermă, transparentă și așteptăm în urma consultărilor ceea ce va propune președintele Nicușor Dan”, a precizat președintele PNL Prahova.

PSD: „Acceptăm orice variantă în care Bolojan nu este premier”

La rândul său, liderul PSD Ploiești, Bogdan Toader, a transmis un mesaj ferm și clar în privința viitorului Guvern.

- Publicitate -

„PSD acceptă orice variantă în care Bolojan nu este premier”, a declarat, pentru Observatorul Prahovean, deputatul Bogdan Toader, președintele PSD Ploiești.

USR exclude o guvernare alături de PSD

Din partea USR, deputatul Felix Bulearcă exclude varianta unei guvernări alături de PSD.

„Opțiunea noastră, a USR, este de a menține decizia de a nu guverna alături de PSD. PSD trebuie să-și asume guvernarea, întrucât a demonstrat că poate să dea jos un guvern și că are majoritate în Parlament”, a precizat deputatul USR.

- Publicitate -

Acesta a adăugat că, în cazul în care PSD nu își va asuma guvernarea, USR este dispus să continue într-o formulă alături de PNL și UDMR.

„În situația în care nu vor face acest lucru, USR este dispus să-și asume guvernarea în continuare alături de PNL și UDMR, astfel încât să continue reformele statului și salvarea economiei din criza în care a adus-o PSD”, a precizat deputatul Felix Bulearcă.

AUR respinge variantele de Guvern minoritar și cere alegeri anticipate

Europarlamentarul AUR Adrian Axinia, liderul AUR Prahova, susține că actuala criză politică demonstrează ruptura definitivă din interiorul fostei coaliții de guvernare.

- Publicitate -

„Este evident pentru toată lumea că așa-zisa coaliție pro-europeană s-a făcut praf și pulbere. După ce spargi un bibelou în mii de cioburi, oricât lipici ai folosi, nu reușești să-l faci să arate ca înainte. Deci, este greu de presupus că vom mai avea un Guvern cu aceeași componență ca până pe 5 mai”, a declarat Axinia, care consideră că mai degrabă „e posibilă spargerea în bucăți fie a PNL-USR, fie a PSD”.

Europarlamentarul a precizat că AUR este pregătit să își asume guvernarea și că „suntem singura formațiune politică din România care nu a vorbit la Cotroceni despre funcții, ci a prezentat un plan concret de redresare economică și socială a țării”.

„Într-un moment în care deopotrivă Grindeanu și Bolojan fug de asumarea guvernării, noi am spus foarte clar că ne dorim această responsabilitate și că avem soluții”, a precizat europarlamentarul, care nu exclude că soluția ar putea fi organizarea alegerilor anticipate.

- Publicitate -

„Vreau să fie foarte clar: voturile parlamentarilor AUR nu sunt nici de vânzare, nici de închiriat. Nu vom susține un Guvern minoritar PSD-UDMR sau un Executiv minoritar PNL-USR, la fel cum nu suntem de acord cu un Guvern de tehnocrați care nu își asumă nimic. Dacă nu se decantează o soluție în următoarele două săptămâni, Președintele trebuie să desemneze un Premier, să îl respingem în Parlament și apoi să mergem la anticipate”, a precizat acesta.

Reamintim faptul că președintele României, Nicușor Dan, a lansat, luni, 18 mai, un apel prin care a solicitat ca „partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate și să ajungă, într-un timp rezonabil, la un numitor comun, cu formule coerente și propuneri viabile”.