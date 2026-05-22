Noaptea Muzeelor 2026 în Prahova. Ce muzee pot fi vizitate gratuit pe 23 mai

Prahovenii sunt invitați sâmbătă, 23 mai 2026, la Noaptea Muzeelor, eveniment ajuns la cea de-a XXII-a ediție. Mai multe muzee din Ploiești și din județ vor avea program special, acces gratuit și activități dedicate publicului de toate vârstele.

- Publicitate -

În Ploiești, vizitatorii vor putea ajunge gratuit la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, Muzeul Ceasului „Nicolae Simache”, Muzeul „Casă de Târgoveț din secolele al XVIII-lea – al XIX-lea”, Muzeul Memorial „Paul Constantinescu”, Muzeul Memorial „Nichita Stănescu” și Muzeul „Ion Luca Caragiale”.

Tot în Ploiești, Muzeul Omului, secție a Muzeului Județean de Științele Naturii Prahova, va fi deschis publicului în incinta Palatului Culturii. Vizitatorii vor putea descoperi informații despre primele forme de viață, corpul uman, mediul înconjurător, specii terestre și acvatice, arii protejate și aplicații interactive care completează expoziția de bază.

- Publicitate -

De asemenea, Muzeul Petrolului va putea fi vizitat gratuit. Publicul va avea ocazia să descopere evoluția industriei petroliere românești prin documente, hărți geologice, diorame, fotografii, machete și exponate de interes istoric și documentar.

Evenimente speciale la Muzeul de Artă și Muzeul Ceasului

Muzeul Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus” organizează, de Noaptea Muzeelor, evenimentul „Muzica Nopții”. Publicul va putea vizita expoziții de artă, printre care „Expresii cromatice în culoare”, cu lucrări ale artistului contemporan Romeo Pălie, o expoziție din patrimoniul muzeului și expoziția „Dialog”, cu sculptură și ceramică semnate de George Dragomir Turia și Lucia Lobonț.

De la ora 18:00, la Muzeul de Artă va avea loc un spectacol de muzică susținut de clasele de canto clasic și jazz ale Colegiului de Artă „Carmen Sylva” Ploiești, alături de pianistul Luca Vulpe.

- Publicitate -

La Muzeul Ceasului „Nicolae Simache” din Ploiești, programul special include serata muzeală „Acorduri muzicale la ceas de seară”, organizată în colaborare cu elevii Colegiului de Artă „Carmen Sylva” Ploiești. Tot aici va fi vernisată expoziția temporară „Repere din istoria înregistrării sunetelor. De la cilindrul metalic la discul din ebonită”, care va putea fi vizitată până pe 23 iunie 2026.

Muzee deschise gratuit și în județ

Noaptea Muzeelor 2026 aduce acces gratuit și la mai multe obiective muzeale din județul Prahova. Publicul va putea vizita Muzeul Memorial „Constantin și Ion Stere” din Bucov, Muzeul „Crama 1777” din Valea Călugărească, Muzeul „Conacul Bellu” din Urlați, Muzeul „Conacul Pană Filipescu” din Filipeștii de Târg, Muzeul „Casa Domnească” Brebu, Muzeul Memorial „Cezar Petrescu” din Bușteni și Complexul muzeal „Nicolae Iorga” din Vălenii de Munte.

Complexul de la Vălenii de Munte include Muzeul Memorial „Nicolae Iorga”, Muzeul de Artă Religioasă și Muzeul de Etnografie al Văii Teleajenului.

- Publicitate -

La Muzeul Memorial „Constantin și Ion Stere” din Bucov, publicul este invitat la proiecția filmului „Moldova lui Stere”.

Noaptea Muzeelor la Domeniul Cantacuzino Florești

Fundația Cantacuzino Florești organizează, între orele 16:00 și 21:00, un program special la Domeniul Cantacuzino Florești, în vecinătatea Palatului „Micul Trianon” și a Turnului de Apă.

Evenimentul include tururi ghidate, ateliere creative pentru copii și un concert de muzică clasică pe Scena Micul Trianon. Accesul pietonal se face prin zona Turnului de Apă, iar intrarea este liberă.

- Publicitate -

Program special la Sinaia și Castelul Peleș

La Sinaia, Muzeul Național George Enescu propune evenimentul „Sub semnul lui Enescu: armonie și imagine”, între orele 10:00 și 20:00. Vizitatorii vor putea vedea expoziția temporară „Memoria Timpului – Route Napoléon în corespondența lui George Enescu”. Programul include și un atelier de cărți poștale Belle Époque pentru copii, de la ora 12:00, precum și un recital de pian, de la ora 16:30.

Muzeul Național Peleș va avea acces gratuit între orele 17:00 și 21:15. Castelul Peleș, fostă reședință de vară a Regelui Carol I, este unul dintre cele mai importante monumente istorice din România și unul dintre cele mai reprezentative complexe muzeale din județul Prahova.

SICAR Museum, deschis până la ora 03:00

Un program extins va avea SICAR Museum Ploiești, aflat la Stadionul „Ilie Oană”. Muzeul va fi deschis între orele 10:00 și 03:00.

- Publicitate -

Asociația Eurospirit invită publicul să descopere primul muzeu privat din Prahova dedicat valorificării colecțiilor particulare. Vizitatorii vor putea admira piese de memorabilia sportivă de talie mondială, documente istorice și obiecte de patrimoniu.

Noaptea Muzeelor 2026 oferă, astfel, prahovenilor ocazia de a descoperi patrimoniul local, arta, istoria, știința, muzica și poveștile unor locuri importante din județ, într-o seară în care accesul la cultură este deschis tuturor.