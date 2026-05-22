Documentarul „Poliție aservită”: Recorder acuză numiri politice în fruntea Poliției Române. IGPR respinge acuzațiile

Un nou documentar semnat de jurnaliștii Recorder pune sub reflector unul dintre cele mai persistente mecanisme de control politic din România: sistemul împuternicirilor în Poliția Română. Potrivit datelor colectate de la inspectoratele județene din toată țara, peste 600 de funcții de conducere din Poliția Română sunt ocupate în prezent prin împuternicire, ocolindu-se criteriile de competență și organizarea concursurilor.

Fenomenul nu este unul nou, ci unul înrădăcinat adânc în structura instituției. Investigația arată că este vorba de un fenomen construit în ani, girat și perpetuat de toate guvernările din ultimul deceniu, cu consecințe dramatice în viața reală. Tragedii precum cele de la Caracal (2019), Onești (2021) sau Mureș (2025) — cazuri în care Poliția Română a eșuat — au o legătură directă cu propulsarea în funcții de conducere a unor ofițeri numiți prin împuternicire, nu prin concurs.

Mecanismul funcționează în cascadă, de sus în jos. Șeful Poliției Române este numit de premier, la propunerea ministrului de Interne, iar de acolo lanțul dependențelor coboară până la cel mai mic nivel. Potrivit președintelui Sindicatului Europol, Cosmin Andreica, șefii poliției au folosit din plin aceste pârghii, preferând să împuternicească persoane agreate politic în locul scoaterii posturilor la concurs. Unul dintre cele mai grave exemple din documentar: în mandatul fostului ministru de Interne Carmen Dan, un tânăr de 27 de ani, intrat în poliție de numai opt zile, a fost numit direct adjunct al șefului IPJ Sălaj — a doua cea mai importantă funcție din poliția județeană.

Jurnaliștii Recorder au discutat cu foști miniștri de Interne din ultimul deceniu, dintre care unul recunoaște presiunile venite din partea PSD și a altor partide pentru numirea șefilor de inspectorate. Toți recunosc că împuternicirile reprezintă un punct slab al Poliției Române.

Reacția IGPR: „Acuzații nefondate, fără niciun fundament factual”

IGPR a organizat o conferință de presă imediat după publicarea documentarului. Chestor Georgian Drăgan, directorul Cabinetului inspectorului general al IGPR, a calificat acuzațiile drept nefondate și fără fundament factual, susținând că acestea se bazează exclusiv pe opiniile unor lideri de sindicat, prezentate în mod malițios ca date dovedite factual. Reprezentantul IGPR a precizat că instituția nu are o problemă cu discutarea subiectului și că a comunicat cu jurnaliștii Recorder, însă datele furnizate au fost trunchiate și alterate pentru a susține o idee preconcepută.

Potrivit IGPR, atât inspectoratul general, cât și toate structurile teritoriale au oferit date clare și indubitabile la solicitările Recorder. Mai mult, la data de 19 mai, Ministerul Afacerilor Interne a transmis un răspuns oficial, cu rugămintea de a fi preluat integral — lucru care nu s-a întâmplat, informațiile fiind selectate și trunchiate.

Ce spune MAI în răspunsul oficial

Ministerul Afacerilor Interne a arătat că în perioada 2023–2026 au fost organizate aproximativ 3.900 de concursuri pentru funcții de conducere — echivalentul a câte cinci concursuri în fiecare zi lucrătoare din ultimii trei ani. Dintre acestea, în peste 2.500 de cazuri posturile au fost ocupate prin concurs, iar în celelalte aproximativ 1.400 de situații fie nu au fost îndeplinite condițiile, fie candidații nu s-au prezentat sau nu au obținut nota minimă de promovare.

Referitor la cifra de „peste 600 de funcții ocupate prin împuternicire” invocată de Recorder, MAI a precizat că, din totalul de peste 7.100 de funcții de conducere din întreaga Poliție Română, sunt asigurate prin împuternicire aproximativ 450 de funcții de ofițer și 200 de funcții de agent de poliție — adică un procent de 9%, în scădere față de peste 10% la 1 ianuarie 2026.

Cu privire la afirmația că jumătate din inspectoratele județene ar fi conduse de persoane împuternicite, MAI a contrazis-o, precizând că, din cele 42 de funcții de conducere aflate în competența de numire a conducerii ministerului, 31 de posturi sunt ocupate de inspectori șefi care au promovat concursurile. În cazul celorlalte 11 posturi vacante, persoanele care asigură atribuțiile funcției au parcurs procedura de concurs și ocupă, ca titulari, alte funcții de conducere relevante.

IGPR a adăugat că în 2024 legislația a fost modificată astfel încât împuternicirea unui polițist să înceteze automat dacă acesta este declarat nepromovat la concursul organizat pe postul pe care îl ocupă prin împuternicire — o prevedere pe care sindicaliștii intervievați de Recorder au omis-o, susține instituția.

Reprezentanții IGPR au acuzat că materialul Recorder urmărește destabilizarea instituțiilor statului din zona de ordine publică și justiție, trăgând o paralelă cu un alt documentar al aceleiași publicații vizând sistemul judiciar, ale cărui acuzații ar fi fost verificate de structurile statului și infirmate în totalitate.

Documentarul a generat un impact imediat în spațiul public: în doar patru ore de la publicare, materialul a depășit o sută de mii de vizualizări.

Surse: Recorder, BZI, Hotnews