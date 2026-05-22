Șicanare în trafic urmată de accident pe Centura de Vest a Ploieștiului-VIDEO

Comportamentul agresiv manifestat de un șofer care se deplasa în această săptămână pe DN1-Centura de Vest a Ploieștiului a dus la producerea unui accident rutier. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, însă grav este faptul că cel care poartă responsabilitatea producerii evenimentului rutier a accelerat și s-a făcut nevăzut.

- Publicitate -

Șicanele în trafic și momentul accidentului au fost surprinse de o cameră de bord. Totul s-a întâmplat marți, 19 mai, în jurul prânzului, pe sensul de mers spre București al DN1.

Pe imaginile surprinse de camera de bord, se vede clar cum șoferul unui Audi A6 înmatriculat în județul Dâmbovița frânează brusc în fața unui autoturism Dacia Logan și îl obligă pe șoferul acestuia din urmă să tragă stânga de volan și să pătrundă pe banda II.

- Publicitate -

În acel moment, șoferul unui Volkswagen Caddy nu mai poate evita impactul și intră în spatele Loganului.

Șoferul autoturismului Audi realizează că Loganul pe care l-a șicanat a fost implicat într-un accident rutier, accelerează brusc, intră pe breteaua de acces din DN1 spre DN72 și se face nevăzut.

În urma evenimentului, Poliția a fost sesizată și au fost demarate verificări pentru identificarea șoferului autoturismului marca Audi. Acesta riscă o amendă consistentă și suspendarea permisului de conducere.

- Publicitate -

Cazul ilustrează, încă o dată, pericolul pe care îl reprezintă agresivitatea la volan pe șoselele din România. Un moment de imprudență sau de furie necontrolată poate pune în pericol viețile mai multor persoane, iar fuga de la locul faptei nu face decât să agraveze situația juridică a celui vinovat. Camera de bord s-a dovedit, și în acest caz, un martor imparțial și extrem de util.

Vom reveni cu detalii