Emiterea rovinietelor și a peajelor poate fi îngreunată pentru mai multe ore. Avertisment CNAIR pentru șoferi

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că emiterea rovinietelor și a peajelor ar putea fi îngreunată în intervalul 22 mai 2026, ora 17:00 – 23 mai 2026, ora 00:30. Posibilele deficiențe pot apărea din cauza unor lucrări de optimizare tehnică efectuate la sistemele Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări.

- Publicitate -

Potrivit reprezentanților CNAIR, „emiterea rovinietelor și peajelor prin intermediul Sistemului Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control al Rovinietei – SIEGMCR poate fi îngreunată, iar serviciile conexe acestuia pot înregistra perioade de indisponibilitate pe parcursul intervenției”.

Șoferii care intenționează să circule pe drumurile naționale, drumurile expres sau autostrăzile din România sunt sfătuiți să își achiziționeze din timp rovinieta pentru a evita eventualele probleme generate de funcționarea intermitentă a sistemului informatic.

- Publicitate -

„Reamintim utilizatorilor că, în cazul în care circulă pe rețeaua națională rutieră fără a deține rovinietă valabilă, aceasta poate fi achiziționată până la ora 24:00 a zilei respective. De asemenea, peajul poate fi achitat cel târziu până la ora 24:00 a zilei următoare celei în care a fost efectuată trecerea”, a precizat CNAIR.

Rovinieta este obligatorie pentru circulația pe rețeaua de drumuri naționale din România, iar lipsa acesteia poate atrage sancțiuni contravenționale consistente. Problemele tehnice anunțate de CNAIR ar putea afecta temporar atât achiziția online, cât și verificarea validității taxelor de drum.