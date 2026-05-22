Cum s-a produs accidentul de la Bălțești, în care au fost rănite trei persoane

Un accident rutier s-a produs joi, 22 mai, pe Drumul Județean 100L, în comuna Bălțești, fiind implicate două vehicule. Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Vălenii de Munte au intervenit la fața locului după un apel primit prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112.

- Publicitate -

Potrivit primelor cercetări efectuate de oamenii legii, o femeie în vârstă de 44 de ani, care conducea un autoturism din direcția Bălțești către DN1A, ar fi pătruns pe sensul opus de mers, unde a intrat în coliziune cu un ansamblu de vehicule condus regulamentar de un bărbat de 45 de ani.

În urma impactului, șoferița autoturismului, precum și doi pasageri aflați în mașină, doi bărbați de 72 și 78 de ani, au fost răniți. Victimele au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

- Publicitate -

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, au transmis polițiștii.

În cauză, oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs accidentul. A fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.