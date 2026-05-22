Șofer ajuns cu mașina în șanț, după o cursă nebună, cu poliția pe urme

Un bărbat din Bucov a ajuns azi-noapte, 22 mai, cu mașina în șanț. Șoferul, în vârstă de 42 de ani, circula pe DJ205, pe direcția DN1B către Boldești-Scăeni.

Deoarece nu a oprit la semnalele polițiștilor rutieri, aceștia au pornit pe urmele sale.

„Ulterior, pe strada Regele Ferdinand din localitatea Pleașa, șoferul a pierdut controlul direcției de deplasare, a părăsit partea carosabilă și a intrat cu autoturismul în șanțul de la marginea drumului”, transmite Inspectoratul Județean de Poliție Prahova.

Bărbatul a devenit recalcitrant și a fost nevoie ca polițiștii să îl încătușeze.

„Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 1,09 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei, persoana a fost transportată la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge”, mai transmite IPJ Prahova.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, șoferul a primit și o sancțiune contravențională de aproximativ 2000 de lei. A fost amendat pentru nerespectarea semnalelor polițiștilor, dar și pentru neadaptarea vitezei la condițiile de drum. În plus, permisul i-a fost reținut.

În cauză, polițiștii au întocmit și un dosar penal, „sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.” , mai precizează comunicatul IPJ Prahova.