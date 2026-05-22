Ce poți face în weekend la Ploiești și în județ

Prahova devine, în weekendul 22–24 mai, unul dintre cele mai animate județe din țară. Vor fi concerte, spectacole de teatru, competiții sportive, festivaluri, dar și activități pentru copii și petreceri tematice atât în Ploiești, cât și în județ.

Muzică populară la Filarmonica „Paul Constantinescu”

Weekendul începe vineri, 22 mai, cu un concert folcloric extraordinar susținut de Orchestra Populară „Flacăra Prahovei”. Pe scenă vor urca artiști cunoscuți precum Gelu Voicu, Traian Frîncu, Florin Cezar Ouatu și Adriana Deaconu, într-un spectacol dedicat tradițiilor românești.

„A Jazzy Story” pe scena Teatrului „Toma Caragiu”

Teatrul „Toma Caragiu” din Ploiești găzduiește vineri, 22 mai, și sâmbătă, 23 mai, de la ora 18:30, primele reprezentații ale spectacolului-concert „A Jazzy Story”. Avanpremiera a avut loc loc joi, 21 mai.

Noua producție este o incursiune în universul jazzului, gen muzical asociat cu eleganța, libertatea de expresie și rafinamentul sonor.

Spectacolul poartă semnătura regizorală a lui Vlad Trifaș, după un text scris de Cosmin Pană, cel care a imaginat și conceptul scenografic al producției. Cei doi tineri creatori revin astfel la Teatrul „Toma Caragiu”, după proiectul „TOMA – Un tribut Toma Caragiu”, realizat anul trecut cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la nașterea marelui artist.

Implant Pentru Refuz revine la Ploiești

Iubitorii muzicii rock alternative au întâlnire vineri, 22 mai, la Teatrul Nației, unde trupa Implant Pentru Refuz promite un concert plin de energie pentru fanii genului.

Alifantis și Mirică aduc „GEMINI 2.0”

Tot vineri, 22 mai, Casa de Cultură a Sindicatelor găzduiește concertul „GEMINI 2.0”, susținut de Nicu Alifantis și Răzvan Mirică. Spectacolul combină muzica, poezia și poveștile spuse într-o atmosferă intimă.

Spectacol ecvestru la Domeniul Cantacuzino

La Florești începe vineri, 22 mai, până duminică, 24 mai, concursul ecvestru organizat la Domeniul Cantacuzino. Prima zi este dedicată probei de dresaj, unde eleganța și precizia sunt în centrul atenției.

Jazz și polo la Gorgota

La Gorgota debutează vineri, 22 mai, de la ora 17.00, Jazz Say Blues Festival și competiția de polo „Anniversary Cup – 20 Years of Polo in Romania”, unul dintre cele mai interesante evenimente organizate aproape de Ploiești în această perioadă.

Competiție internațională de kickboxing la Sla Sporturilor

Sala Sporturilor Olimpia devine, sâmbătă, 23 mai, locul unde se desfășoară „World Freestyle Kickboxing Cup – Judgment Day”, competiție internațională care aduce la Ploiești sportivi din mai multe țări.

„Peter Pan”, spectacol pentru cei mici

Copiii și părinții sunt invitați sâmbătă, 23 mai, de la ora 11.00, la Casa de Cultură a Sindicatelor pentru spectacolul „Peter Pan”, o aventură interactivă inspirată din celebra poveste a băiatului care refuză să crească.

Noaptea Muzeelor la Domeniul Cantacuzino

Vizitatorii Domeniului Cantacuzino pot participa, sâmbătă, 23 mai, de la ora 16.00, la activități speciale organizate în cadrul Nopții Muzeelor: tururi ghidate, activități pentru copii și momente muzicale.

Ciclism pentru copii în Parcul Municipal Vest

Duminică, 24 mai, Parcul Municipal Ploiești Vest găzduiește FRZ Olympus CUP 2026, competiție de ciclism de șosea pentru copii, etapă inclusă în Cupa Națională.

Bazarul Copiilor revine la Sala Sporturilor

Tot duminică, 24 mai, are loc o nouă ediție a Bazarului Copiilor, unde sute de copii vor putea cumpăra, vinde sau schimba jucării, haine, cărți și alte obiecte.

Experimente și joacă la Teatrul Imaginario

Teatrul de Animație Imaginario organizează duminică, cde la ora 11.00, „Atelierul de Distracție”, un spectacol interactiv pentru copii, cu experimente și momente amuzante.

Petrecere retro cu hiturile anilor ’80 și ’90

În parcarea Universității Petrol-Gaze din Ploiești are loc „Retro Nostalgia Music”, eveniment dedicat celor mai cunoscute hituri disco și pop dance ale anilor ’80 și ’90.

„Pregătește-te pentru o explozie de energie și nostalgie! Dăm timpul înapoi cu cele mai tari hituri din anii ’80 & ’90, într-o atmosferă electrizantă unde distracția nu are limite!

Un show spectaculos cu DJ Conte și invitați, cele mai iubite hituri din anii ’80 și ’90, ritmuri disco, pop dance și o atmosferă care te face să cânți, să dansezi și să retrăiești cele mai frumoase amintiri.

Retro Nostalgia Music nu este doar un eveniment, ci o experiență plină de emoție, energie și distracție, creată pentru publicul care iubește muzica adevărată și nostalgia marilor petreceri de altădată”, este mesajul plin de bună dispoziție al organizatorilor.

Mirabela Dauer și Cătălin Crișan, concert la Ploiești

Casa de Cultură a Sindicatelor găzduiește, duminică, 24 mai, concertul susținut de Mirabela Dauer și Cătălin Crișan, două dintre cele mai cunoscute și calde voci ale muzicii românești.

Costel și „Mrs & Mr 007” aduc comedia la final de weekend

Duminică, 24 mai, continuă în ritm de stand-up comedy. Costel urcă pe scenă la Casa de Cultură a Sindicatelor, iar la Teatrul Nației are loc spectacolul „Mrs & Mr 007”, cu Anisia Gafton, Serghei, Nonic și Tomescu.

Treasure Hunt „Sinaia Regală”

Cei care vor să petreacă weekendul la Sinaia pot încerca „Sinaia Regală”, un joc de explorare care îi poartă pe participanți prin cele mai interesante locuri și povești ale stațiunii.

Traseul pornește din Gara Sinaia și ajunge până la Castelul Știrbey, iar participanții descoperă, pe parcurs, povești mai puțin cunoscute despre orașul regal.

Sâmbătă, 23 mai, parterul castelului Peleș va fi deschis pentru toţi vizitatorii între orele 17.00 şi 21.15.