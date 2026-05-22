Accident în comuna Bălțești. Trei persoane au fost grav rănite (VIDEO)

Trei persoane au fost rănite vineri, 22 mai, în urma unui accident rutier produs pe DJ100L, în comuna Bălțești, după ce un autoturism s-a ciocnit de un camion încărcat cu cereale.

Pompierii prahoveni au intervenit la locul accidentului cu o autospecială de stingere, un echipaj SMURD, o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă și un echipaj de descarcerare.

Potrivit informații transmise de ISU Prahova, cele trei persoane rănite sunt conștiente, însă au suferit politraumatisme și primesc îngrijiri medicale la fața locului.

Șoferul autocamionului nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

La locul accidentului, au mai precizat pompierii prahoveni, nu a fost necesară intervenția echipajului de descarcerare.

Polițiștii urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs evenimentul rutier.

sursa video – Info Trafic Prahova