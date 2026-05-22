Ce se întâmplă cu salariile și sporurile bugetarilor din 2027. PSD, PNL, USR și UDMR au ajuns la un acord

Noua lege a salarizării bugetarilor ar urma să fie adoptată până la finalul lunii iunie, după ce PSD, PNL, USR și UDMR au ajuns la un acord politic asupra reformei din sectorul public. Anunțul a fost făcut vineri, 22 mai, de Administrația Prezidențială, care susține că legea va intra integral în vigoare de la 1 ianuarie 2027.

Miza principală a proiectului este că niciun angajat de la stat nu ar urma să piardă bani după aplicarea noilor grile salariale. Administrația Prezidențială susține că veniturile bugetarilor vor fi protejate, iar impactul asupra bugetului va rămâne sub control.

„Niciun angajat din sectorul public nu va înregistra o scădere a venitului total ca efect al aplicării noii legi, iar cheltuielile totale cu salariile din sectorul public în anul 2027 nu vor depăși cheltuielile din 2026 cu mai mult de opt miliarde de lei”, se arată în comunicatul transmis de Administrația Prezidențială.

Acordul politic a fost semnat de liderii celor patru formațiuni: Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor. În perioada următoare, Ministerul Muncii va publica proiectul și va începe consultările cu sindicatele și reprezentanții categoriilor profesionale vizate.

Ministrul Muncii, Dragoș Pâslaru, a oferit explicații cu privire la modul în care va funcționa noua lege a salarizării. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, acesta a spus că acordul a fost obținut cu sprijinul președintelui Nicușor Dan și al consilierului prezidențial Radu Burnete.

Potrivit ministrului, reforma este construită pe trei principii esențiale: protejarea veniturilor angajaților din sectorul public, respectarea disciplinei bugetare și aplicarea integrală a legii, fără amânări sau derogări pentru anumite categorii profesionale.

Dragoș Pâslaru a vorbit și despre schimbările pe care le va aduce noul sistem de salarizare.

„Cei cinci piloni ai reformei sunt:

o ierarhie echitabilă a funcțiilor în întregul sector public, inclusiv pentru administrația publică locală;

structură unică de grade de salarizare pentru întregul sector public;

limitarea și transparentizarea sporurilor, împreună cu introducerea unor criterii clare și verificabile de performanță;

instituționalizarea guvernanței sistemului salarial, prin responsabilitate comună între Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor;

sustenabilitate fiscală și încadrarea în țintele asumate privind deficitul și cheltuielile de personal.

Ministrul a anunțat că proiectul va fi publicat luni în transparență decizională, iar consultările cu sindicatele vor începe de marți. Guvernul își propune un calendar rapid, de aproximativ două săptămâni, pentru finalizarea discuțiilor înainte ca proiectul să ajungă în Parlament.

Tot luni, 25 mai, Ministerul Muncii va organiza și o conferință de presă în care vor fi prezentate principalele prevederi ale reformei și pașii următori.

Ministrul Muncii a mulțumit echipei ministerului, experților Băncii Mondiale și partidelor implicate în negocieri, afirmând că noua lege a salarizării este esențială atât pentru modernizarea administrației publice, cât și pentru respectarea angajamentelor asumate de România prin PNRR.