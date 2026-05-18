Creșteri noi de salarii în Justiție. Cine sunt șefii din Prahova care vor primi lefuri mai mari

Salariile managerilor economici de la parchetele Curţilor de Apel, parchetele judeţene şi Parchetul Înaltei Curţi vor crește semnificativ. Procurorul general al României, Cristina Chiriac, a semnat un ordin care prevede majorarea lefurilor acestora cu 50%. De bani mai mulți la salariu se vor bucura inclusiv angajați ai Curții de Apel Ploiești și ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova.

Este vorba practic de adăugarea la salariul de bază a două sporuri de câte 25%, câștigate în instanță. Majorarea se aplică din luna aprilie.

Primesc astfel salarii mai mari 58 de manageri economici ai compartimentelor economico-financiare şi administrative, de la parchetele Curţilor de Apel, parchetele judeţene şi Parchetul Înaltei Curţi. Toți acești angajați ajung astfel la salarii de bază de peste 25.000 de lei pe lună, potrivit G4Media.

Tot în luna aprilie, un ordin semnat de prim-adjunctul procurorului general, Ionuț Ciprian Spiridon, a actualizat salariile procurorilor cu indicele de inflație, la care să se adauge dobânda legală penalizatoare, aferente aproape întregului an 2018.