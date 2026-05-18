Firma Aveuro din Câmpina verificată de Consiliului Concurenței. Suspiciuni de trucare a licitațiilor pentru microbuzele electrice destinate elevilor.

Consiliul Concurenței a efectuat inspecții inopinate la sediile a trei companii bănuite că au manipulat licitații publice pentru achiziția de microbuze electrice destinate transportului elevilor. Printre ele se numără Aveuro Internațional SRL, firma din Câmpina aflată în centrul unui scandal național care a ajuns deja pe masa procurorilor europeni.

Ce companii sunt vizate

Inspecțiile au vizat Aveuro Internațional SRL, C&I Eurotrans XXI SRL și Amperio Energy SRL, toate trei active pe piața microbuzelor electrice școlare. Investigația îi vizează și pe reprezentanții companiei spaniole QEV Technologies S.L., suspectată că a făcut parte din același mecanism.

Consiliul Concurenței bănuiește că cele patru companii ar fi împărțit piața între ele și ar fi fixat prețurile în prealabil, astfel încât contractele să fie câștigate de ofertantul stabilit dinainte, la prețuri mai mari față de nivelul real al pieței.

Aveuro Internațional nu este la primul val de acuzații. Firma din Prahova a câștigat licitații în peste 60% din județele țării, devenind principalul furnizor de microbuze electrice școlare din România în cadrul programului PNRR. Valoarea totală a contractelor depășește 140 de milioane de euro fără TVA.

Problema nu a fost doar dominanța pieței, ci și prețurile practicate. La Iași, compania a livrat 26 de microbuze la peste 200.000 de euro bucata, fără TVA, în timp ce Brașovul a plătit aproximativ 150.000 de euro pentru același model. Diferența pe fiecare vehicul ar fi permis achiziția a nouă microbuze suplimentare, la același buget. Recordul absolut a fost înregistrat în județul Olt, unde un microbuz identic a ajuns la 262.000 de euro fără TVA.

Statul român a cumpărat aproximativ 1.300 de microbuze electrice cu fonduri din PNRR la prețuri de circa 200.000 de euro pe unitate, de două ori mai mult decât estimarea Comisiei Europene, care prevăzuse un preț mediu de 78.000 de euro per vehicul. Cu banii alocați inițial s-ar fi putut achiziționa 3.200 de microbuze.

Inspecțiile inopinate au fost autorizate de Curtea de Apel București și sunt justificate de nevoia de a obține documente și informații relevante. Ele nu reprezintă o concluzie privind vinovăția companiilor.

Dacă vor fi constatate încălcări ale regulilor de concurență, firmele implicate riscă amenzi de până la 10% din cifra de afaceri. Companiile care aleg să coopereze cu autoritatea în cadrul programului de clemență pot beneficia de imunitate la amendă sau de reduceri substanțiale.

Investigația care a dus la inspecțiile de acum a fost declanșată ca urmare a articolelor apărute în presă și a informațiilor transmise de Corpul de Control al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.