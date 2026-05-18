Revin ploile în Prahova. Cum va fi vremea la Ploiești și în zona de munte

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat, luni, 18 mai, revenirea ploilor și a fenomenelor de instabilitate atmosferică accentuată.

Potrivit ANM, „luna mai, considerată cea mai ploioasă lună a primăverii, nu se dezminte nici anul acesta”. După episodul de ploi din weekend, probabilitatea de precipitații rămâne ridicată și în intervalul 18 – 24 mai.

Meteorologii au anunțat că „după mijlocul săptămânii, în cea mai mare parte a teritoriului, dar mai ales astfel în jumătatea de est a teritoriului și în zonele de deal și de munte sunt estimate cantități de apă însemnate”.

Cum va fi vremea la Ploiești

La Ploiești sunt așteptate ploi pe tot parcursul acestei săptămâni, cu șanse mai mari de precipitații vineri, 22 mai.

După perioada cu temperaturi mai scăzute, vremea intră într-un proces de încălzire. Temperatura maximă anunțată va ajunge la 24 de grade Celsius, iar minima se va situa între 16 și 17 grade Celsius.

Cum va fi vremea la munte

La munte, la altitudini de peste 1.800 de metri, sunt anunțate ploi pe parcursul întregii săptămâni. Temperatura maximă va fi de 11 grade Celsius, iar minima va varia între 6 și 8 grade Celsius.