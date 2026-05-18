Doi tineri reținuți după ce s-au luat la bătaie, seara trecută, în Bariera București

Doi tineri cu vârste de 17 respectiv 22 de ani au ajuns în spatele gratiilor pentru 24 de ore după ce, seara trecută, s-au luat la bătaie în fața supermarketului Profi din Bariera București.

Polițiștii au fost solicitați în jurul orei 22:50, de către reprezentantul unui supermarket situat în zona de sud a municipiului Ploiești cu privire la faptul că, în proximitatea unității comerciale, mai multe persoane manifestau un comportament agresiv, de natură să afecteze ordinea și siguranța publică.

În cel mai scurt timp, la fața locului au fost direcționate echipaje de poliție, care au intervenit pentru aplanarea conflictului și pentru dispunerea măsurilor legale ce se impuneau față de persoanele implicate.

Din verificările preliminare efectuate de polițiști a rezultat faptul că între doi tineri, în vârstă de 17, respectiv 22 de ani, a izbucnit un conflict verbal, care a degenerat ulterior în acte de violență fizică. În urma incidentului, nu a fost necesară intervenția echipajelor medicale.

Persoanele implicate au fost imobilizate și conduse la sediul unității de poliție pentru audieri și continuarea cercetărilor.

În baza probatoriului administrat în cauză, față de cei doi bărbați a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând ca, pe parcursul acestei zile, să fie prezentați unității de parchet competente, în vederea analizării oportunității dispunerii unei alte măsuri preventive.

Cercetările sunt continuate de polițiști, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul unității de parchet competente, într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.