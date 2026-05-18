Cine este Delia Velculescu, varianta de premier tehnocrat propusă de Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan are luni, la Palatul Cotroceni, consultări cu partidele parlamentare pentru formarea noului Guvern, la două săptămâni de la demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură.
Potrivit Digi24, pe lista numelor vehiculate pentru funcția de premier tehnocrat apare Delia Velculescu, economistă la Fondul Monetar Internațional, cunoscută drept „doamna de fier” a FMI.
Delia Velculescu are peste două decenii de carieră la FMI și a fost implicată în gestionarea unor programe financiare pentru țări precum Islanda, Cipru și Grecia. În Cipru a susținut reforme dure, inclusiv privatizări și restructurarea sectorului bancar.
Consultările de la Cotroceni au loc pe parcursul întregii zile. Președintele le-a transmis partidelor că principala întrebare va fi: „Care este majoritatea pe care o propuneți?”. Nicușor Dan a precizat că nu va desemna un premier fără o majoritate clară în Parlament și că nu intenționează să facă „experimente politice”.
PSD a transmis, în urma consultărilor, că nu mai poate susține un guvern cu Ilie Bolojan premier și exclude o alianță în afara partidelor pro-occidentale. Surse politice susțin că social-democrații nu susțin un guvern tehnocrat și sunt pregătiți să își asume funcția de premier.
PNL și USR au transmis că nu doresc o nouă guvernare alături de PSD, în timp ce social-democrații exclud o majoritate împreună cu AUR. UDMR merge la consultări cu un mandat flexibil, fără a exclude nici varianta opoziției.