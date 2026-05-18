Primul caz confirmat de hantavirus în România. Neregulile găsite de Ministerul Sănătății

Inspecția Sanitară de Stat a dispus măsuri urgente la Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei, după confirmarea primului caz de infecție cu hantavirus din acest an. Institutul Cantacuzino susține că tulpina este asociată șoarecilor și nu se transmite de la om la om.

- Publicitate -

În urma controlului, inspectorii sanitari au decis relocarea celor opt pacienți contacți ai cazului într-o zonă izolată, organizată în saloane tip nucleu, cu circuite separate. Măsura are ca scop protejarea celorlalți pacienți și a personalului medical.

Persoanele considerate contact vor rămâne sub supraveghere și carantină timp de 21 de zile.

- Publicitate -

Controlul a scos la iveală mai multe neconformități privind respectarea normelor igienico-sanitare și a protocoalelor de lucru din unitatea sanitară.

Pentru deficiențele constatate în activitatea de deratizare, spitalul a fost amendat cu 2.000 de lei. Potrivit inspectorilor, în documentele de intervenție lipseau informații esențiale, precum lotul produsului utilizat și avizul biocidului, aspecte care nu permit certificarea eficienței măsurilor împotriva rozătoarelor.

Inspectorii sanitari efectuează verificări și la firma care a realizat deratizarea.

- Publicitate -

De asemenea, în blocul alimentar au fost constatate suprafețe neigienizate și condiții necorespunzătoare de depozitare. Pentru aceste nereguli a fost aplicată o amendă de 3.000 de lei, pentru nerespectarea normelor sanitare în zone cu risc crescut de contaminare.

O altă problemă identificată este depășirea capacității aprobate a spitalului. La momentul controlului, unitatea avea 319 pacienți internați, în condițiile în care capacitatea aprobată este de 314 paturi funcționale. Potrivit inspectorilor, această situație afectează menținerea circuitelor sanitare corespunzătoare.

Ca urmare a deficiențelor constatate, Inspecția Sanitară de Stat a impus conducerii spitalului un plan de conformare, cu măsuri urgente pentru remedierea problemelor de igienă din blocul alimentar și refacerea procedurilor de deratizare, sub supraveghere strictă.