Sunteți de acord cu montarea radarelor fixe în Ploiești? Sondaj OPH

Observatorul Prahovean lansează un nou sondaj de opinie online. De data aceasta, tema o reprezintă montarea radarelor fixe în Ploiești.

- Publicitate -

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a anunțat la Observatorul Prahovean LIVE că anul acesta vor fi cumpărate și montate primele două radare fixe în municipiu.

Acestea vor fi amplasate pe Bulevardul Castanilor, unde au loc curse ilegale de mașini pe timpul nopții, iar șoferii circulă frecvent cu viteză mai mare decât limita legală.

- Publicitate -

Edilul a menționat că inițiativa aparține grupului de consilieri PSD. Detalii aici:

După ce camerele radar vor deveni funcționale, acestea vor fi gestionate de Poliția Rutieră. Astfel, șoferii vitezomani vor primi amenzile prin poștă.

În acest context, Observatorul Prahovean îi provoacă pe cititori să răspundă la întrebarea „Sunteți de acord cu montarea radarelor fixe în Ploiești?”, alegând una dintre opțiunile sondajului de mai jos.