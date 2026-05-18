Elicopterul SMURD intervine la Valea Călugărească pentru un bărbat prins sub un mal de pământ

Un elicopter SMURD a fost solicitat luni după amiază să să intervină în satul Rădila din comuna Valea Călugărească. Un bărbat în vârstă de 39 de ani care lucra la rețeaua de canalizare din localitate a fost prins sub un mal de pământ.

UPDATE: Potrivit ISU Prahova, în urma evaluării medicale, s-a luat decizia ca victima să fie transportată de ambulanța SAJ la UPU Ploiești pentru o serie de investigații suplimentare.

Din fericire, bărbatul a fost scos de sub pământ de către colegii săi, până la sosirea echipajelor medicale.

„La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de pompieri, inclusiv echipaje de descarcerare și prim ajutor.

Până la sosirea salvatorilor, muncitorul a fost scos de colegii săi. Acesta este conștient și cooperant, fiind asistat medical de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

În sprijin a fost solicitat și un elicopter SMURD, victima urmând să fie evaluată de medicul aflat la bord. Acesta va decide dacă se impune ca persoana implicată în eveniment să fie transportată la spital”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

Cazul este cercetat și de polițiști.