Echipa de rugby a Școlii Hălchiu a câștigat Olimpiada Națională a Sportului Școlar. Competiția s-a ținut în Prahova

Echipa Școlii Gimnaziale Hălchiu din Brașov a câștigat marele trofeu la Olimpiada Națională a Sportului Școlar – S-Rugby. Competiția s-a ținut în perioada 14–16 mai, pe Stadionul din Țipărești, comuna Cocorăștii Mislii, județul Prahova.

Lotul campioanei naționale a fost alcătuit din elevii Baiu Matteo David, Bardoczi Rareș, Călin Antonia Maria, Ciocă Daniel Leonhard, Deak Francesco Florin, Motcă Daria Anastasia, Prună Dragoș, Rogoz Ecaterina Adriana, Soos Izabella, Sofroni Eduard Andrei, Stănescu Dragoș și Ștefănescu Elias Nathanael.

Elevii au fost coordonați de profesorul și antrenorul Daniel Teodor Călin. Această competiție a reprezentat pentru el cea de-a 21-a finală națională jucată. Este o performanță impresionantă, care vorbește despre ani întregi de muncă, pasiune și devotament pentru sportul școlar și pentru generațiile de copii pe care le-a format.

Performanța echipei brașovene a fost completată de trei distincții individuale: Călin Antonia Maria a fost desemnată cea mai tehnică jucătoare a competiției, Rogoz Ecaterina Adriana a primit titlul de cea mai bună apărătoare, iar Baiu Matteo David a fost premiat drept cel mai disciplinat jucător.

Dincolo de trofee și medalii, această victorie vorbește despre copii care au învățat să creadă în ei, să lupte împreună și să nu renunțe niciodată.