Ploieștiul propune interzicerea sălilor de jocuri de noroc. Primăria anunță dezbatere pe 25 mai

Primăria Ploiești a anunțat, luni, 18 mai, organizarea unei dezbateri publice privind proiectul de hotărâre care vizează interzicerea sălilor de noroc pe raza municipiului.

Inițiativa, care ar putea schimba radical peisajul sălilor de joc și al agențiilor de pariuri din oraș, va fi discutată public în data de 25 mai 2026, de la ora 17:00, la Teatrul „Toma Caragiu” din Ploiești.

Proiectul de hotărâre inițiat la Ploiești interzice sălile de jocuri de noroc pe întreg teritoriul municipiului. Totodată, proiectul prevede două excepții: jocurile loto organizate de Loteria Română și desfășurarea pariurilor sportive doar la Hipodrom, în spațiile deja existente.

Ploieștenii, invitați la dezbatere

Potrivit anunțului oficial, persoanele interesate se pot înscrie la cuvânt, fiecare intervenție urmând să dureze maximum trei minute și să se refere strict la proiectul de hotărâre.

La dezbatere sunt invitați cetățeni, reprezentanți ai societății civile, firme, instituții publice și reprezentanți ai presei. Înscrierile se fac prin e-mail, la adresa [email protected], sau direct la Direcția Comunicare din cadrul Primăriei Ploiești.

Unde te poți înscrie pentru dezbatere

Primăria precizează că propunerile, sugestiile și opiniile privind proiectul pot fi transmise până în data de 25 mai 2026, ora 12:00.

Acestea pot fi depuse:

prin e-mail;

prin poștă;

direct la Registratura Primăriei Municipiului Ploiești.

Autoritățile susțin că toate recomandările vor fi publicate pe site-ul instituției, iar eventualele propuneri respinse vor primi justificare în scris.

Miza proiectului: interzicerea sălilor de noroc în Ploiești

La finele lunii februarie, la nivel național, a fost adoptată de către guvern ordonanța de urgență care permite consiilor locale să decidă, prin hotărâre, dacă astfel de activități pot sau nu funcționa pe raza localității. La acea dată, Observatorulph.ro a demarat campania „Ploiești, fără păcănele” prin care a solicitat autorităților locale demararea demersurilor pentru interzicerea sălilor de jocuri de noroc.

În ultimii ani, fenomenul păcănelelor și al dependenței de jocuri de noroc a generat numeroase controverse la nivel național, iar o eventuală interdicție în Ploiești ar putea deveni un precedent important pentru alte orașe din România.