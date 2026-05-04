Proiectul „Ploiești, fără păcănele” ajunge la vot în Consiliul Local la finalul lunii

Consilierii locali ploieșteni vor avea pe ordinea de zi a ședinței ordinare de la sfârșitul acestei luni proiectul privind scoaterea sălilor de jocuri de noroc din oraș. Documentul a fost inițiat de primarul Mihai Polițeanu, la scurt timp după lansarea campaniei „Ploiești, fără păcănele!”, demarată de Observatorul Prahovean.

Observatorul Prahovean a lansat, în urmă cu o lună, campania „Ploiești, fără păcănele”, prin care a solicitat Consiliului Local și Executivului Primăriei Ploiești să înceapă demersurile pentru interzicerea jocurilor de noroc pe raza municipiului. Detalii aici:

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu a reacțioant, iar pe 2 aprilie, proiectul inițiat de el a fost pus în dezbatere publică pentru o perioadă de 30 de zile lucrătoare.

Documentul prevede ca, pe întreg teritoriul municipiului Ploiești, să fie interzise sălile de jocuri de noroc. Fac excepție activitățile de tip loto desfășurate de Loteria Română, precum 6/49, 5/40 și Joker.

De asemenea, activitatea de pariuri sportive ar urma să se poată desfășura exclusiv la Hipodrom, pentru pariuri hipice, de exemplu, și doar în limita spațiului deja disponibil și dedicat acestui tip de activitate.

Contactat de Observatorul Prahovean, primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a precizat că proiectul se află în dezbatere publică până pe 19 mai, urmând să fie supus votului consilierilor locali la următoarea ședință ordinară, programată la finalul acestei luni.

Reamintim că mai multe localități din Prahova, printre care Câmpina și Boldești-Scăeni, au adoptat deja măsuri privind interzicerea activităților de jocuri de noroc.