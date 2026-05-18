De ce chiulesc elevii din Prahova. Explicațiile Inspectoratului Școlar Județean

Inspectoratul Școlar Județean Prahova susține că absenteismul din școlile prahovene nu reprezintă un fenomen generalizat, chiar dacă există cazuri de elevi care lipsesc frecvent de la cursuri. Potrivit instituției, cele mai multe cazuri de chiul „sunt izolate și au legătură cu probleme familiale, lipsuri financiare sau probleme medicale”.

În același timp, ISJ Prahova a transmis că nu poate face public un top al școlilor cu cele mai multe absențe, motivând că un astfel de clasament „ar putea conduce la stigmatizare”, atât în rândul elevilor, cât și al școlilor de unde provin aceștia.

„La nivelul județului nu se absentează masiv de la ore, situațiile identificate având un caracter izolat”, a precizat conducerea ISJPH.

Totuși, consecințele în cazul chiulului de la ore pot fi serioase. Elevii care lipsesc nemotivat la cel puțin 75% dintre ore pot fi considerați în risc de abandon școlar. Dacă situația continuă și elevul nu poate finaliza doi ani școlari consecutivi, acesta poate fi considerat în situație de abandon școlar.

În astfel de cazuri, conducerea școlii este obligată să anunțe serviciile de asistență socială pentru a fi luate măsuri de prevenire a abandonului.

Totodată, elevii care acumulează multe absențe nemotivate riscă scăderea notei la purtare.

„Pentru toți elevii din învățământul primar, la fiecare 20 de absențe nemotivate pe an școlar din totalul orelor de studiu sau la 20% absențe nemotivate din numărul de ore pe an școlar la o disciplină de studiu va fi scăzut calificativul anual la purtare, gradual, de la Foarte bine la Bine, Suficient, Insuficient.

În cazul elevilor din învățământul gimnazial și liceal, la fiecare 20 de absențe nemotivate pe an școlar din totalul orelor de studiu sau la 20% absențe nejustificate din numărul de ore pe an școlar la o disciplină de studiu/un modul de specialitate va fi scăzută media anuală la purtare cu câte un punct”, au transmis reprezentanții ISJPH.

Inspectoratul Școlar Prahova a mai precizat că sancțiunile se aplică gradual, iar scopul principal rămâne prevenirea abandonului școlar prin readucerea elevilor la cursuri, nu pedepsirea acestora.