Probele de aptitudini pentru clasa a IX-a încep luni, în Prahova: când și unde susțin elevii examenele de admitere

Inspectoratul Școlar Județean Prahova a publicat calendarul probelor de aptitudini pentru admiterea la clasa a IX-a, document semnat de inspectorul școlar general. Testele se desfășoară în această săptămână, între 18 și 22 mai 2026, pe profile și discipline distincte.

- Publicitate -

Limbile străine, primele probe pentru absolvenții de clasa a VIII-a

Prima zi de probe, luni 18 mai, este dedicată limbilor străine — proba scrisă. Elevii care candidează pe locuri cu profil de limbi străine intră în săli în intervale precise: Limba Engleză între 9.00 și 10.00, Limba Franceză între 11.00 și 12.00, Limba Spaniolă între 12.30 și 13.30, iar Limba Germană între 14.00 și 15.00.

A doua zi, marți 19 mai, urmează proba orală la limbile străine, începând cu ora 9.00, conform programării individuale.

- Publicitate -

Potrivit surselor Observatorului Prahovean, proba la limba engleză se desfășoară la Colegiul Național Nichita Stănescu din Ploiești, iar cea de limba franceză la Colegiul Național I.L.Caragiale.

Urmează probele sportive, pedagogice și artistice

Miercuri și joi, 20–21 mai, intră în scenă candidații pentru profilul sportiv — probele fizice încep de la 8.00 — și cei pentru profilul pedagogic, cu probe de aptitudini artistice, muzicale și interviu. Tot joi, elevii care vizează profilul Artă susțin probele de Desen și Muzică.

Vineri, ziua finală

Săptămâna se încheie vineri, 22 mai, cu proba de aptitudini fizice pentru profilul pedagogic și cu o nouă rundă de probe Desen și Muzică pentru profilul Artă, ambele conform programării.