România, locul 3 la Eurovision 2026. Bulgaria a câștigat competiția

Bulgaria a câștigat în premieră Eurovision Song Contest 2026, prin artista Dara, cu piesa „Bangaranga”. România, reprezentată de Alexandra Căpitănescu, s-a clasat pe locul 3, cu piesa „Choke Me”.

Artista în vârstă de 22 de ani a obținut 296 de puncte, după ce a revenit în finala Eurovision pentru România, după doi ani de absență.

Potrivit hotnews, România a primit 64 de puncte din partea juriilor naționale, iar publicul i-a acordat Alexandrei Căpitănescu 232 de puncte. Luxemburg a oferit României punctajul maxim, 12 puncte.

Bulgaria a câștigat competiția cu 516 puncte, urmată de Israel, cu 343 de puncte. Pe locul patru s-a clasat Australia, cu 287 de puncte, iar pe locul cinci Italia, cu 281 de puncte.

Finala Eurovision 2026 s-a desfășurat la Viena, Austria.