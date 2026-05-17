Cum se obține și la ce folosește permisul internațional de conducere

Șoferii români care plănuiesc să conducă în țări care nu recunosc automat permisul național au la dispoziție o procedură mai simplă ca oricând: permisul de conducere internațional se poate solicita acum și online, prin platforma hub.mai.gov.ro, opțiune disponibilă începând cu 1 februarie 2026.

Ce este, de fapt, permisul internațional și cui îi trebuie

Permisul de conducere internațional nu înlocuiește permisul național — este un document complementar, eliberat în baza Convenției de la Viena din 1968 privind circulația rutieră. Concret, șoferul trebuie să aibă asupra sa ambele documente atunci când circulă în state care nu recunosc automat permisul românesc. Pentru a afla în ce țări este obligatoriu, Ministerul Afacerilor Externe pune la dispoziție informații actualizate pe mae.ro/travel-conditions.

Cine poate solicita și ce acte sunt necesare

Condiția de bază este simplă: solicitantul trebuie să dețină un permis de conducere național românesc în termen de valabilitate. Dosarul cuprinde trei documente: cererea completată, actul de identitate valabil și dovada plății taxei de 46 de lei.

Plata se face în contul RO87TREZ7015032XXX025704, deschis la Trezoreria Sector 1, pe numele Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (CUI 17686532). La detaliile plății se va menționa „Taxa permis internațional”, iar dacă plata este efectuată pentru o altă persoană, se adaugă și numele sau CNP-ul beneficiarului.

Cum se depune dosarul și când ajunge permisul

Documentele pot fi transmise fie online, prin hub.mai.gov.ro, fie fizic, la serviciile publice comunitare de regim permise și înmatriculări, care le vor redirecționa către Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări.

Termenul de emitere este de 30 de zile de la înregistrarea cererii. Permisul ajunge prin curier la adresa din România indicată de solicitant sau poate fi ridicat personal de la serviciul comunitar menționat în cerere. Dacă titularul nu poate fi identificat la adresa indicată, documentul se va putea ridica de la serviciul din raza teritorială a acelei adrese.

Cât este valabil

Permisul de conducere internațional are o valabilitate de trei ani, însă nu poate depăși data de expirare a permisului național.