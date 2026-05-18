Lista străzilor unde au loc lucrări la rețeaua de apă și canalizare din Ploiești

Roxana Tănase
Primăria Ploiești a anunțat, luni, 18 mai, lista străzilor unde sunt programate, în această săptămână, lucrări la rețeaua de apă și canalizare.

Potrivit Primăriei Ploiești, Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești urmărește, în fiecare săptămână, desfășurarea unor lucrări de reparații și investiții.

Lucrări de remediere a unor avarii

  • PT 10 – cartier Malu Roșu, str. Gorniștilor – zona laterală Bl. 139G, sc. B – Remediere avarie rețea termică secundară ACI;
  • PT 4 – cartier 9 Mai, str. Frăsinet, între Bl. 7C și Bl. 7B – Remediere neconformitate capac cămin termic rețea secundară;
  • PT 2 – cartier 9 Mai, str. Aleea Strunga, în fața Bl. 39B – Remediere avarie rețea termică secundară ACC.

Lucrări de investiții la rețeaua de apă și branșamente

  • Rețea de apă și branșamente – str. Charles Darwin;
  • Rețea de apă și branșamente – str. Berești;
  • Rețea de apă și branșamente – str. Dragoș Vodă;
  • Rețea apă și branșamente – Intrarea Brebenei – tronson Șoseaua Nordului- Şcoala Gimnazială “Grigore Moisil”;

 

  • Rețea apă și branșamente – str. Eroilor – tronson str. Răzoare – Tribunei.
  • Rețea canalizare și racorduri – str. Troienelor – Bl. 43A, B, C și 44A, B, C;
  • Rețea canalizare și racorduri – str. Troienelor – Bl 45A, B, C și 46A, B, C.

În perioada amintită, operatorul care furnizează apă la nivelul municipiului, SC Apa Nova, va derula și o serie de lucrări pentru extinderea și modernizarea infrastructurii locale de apă și canalizare.

  • Microstație de epurare ape uzate – cartier Mitică Apostol;
  • Rețea de apă și branșamente str. Cerbului;
  • Rețea de apă și branșamente str. Prigoriei;
  • Rețea de apă și branșamente str. Violetelor;

 

  • Rețea de apă și branșamente str. Canarului;
  • Rețea de apă și branșamente str. Lăstunului;
  • Rețea de apă și branșamente str. Paltinului;
  • Rețea de apă și branșamente str. Trestioarei;

 

  • Rețea de apă și branșamente str. Fluturilor;
  • Rețea de apă și branșamente str. Mierlei;
  • Rețea de apă și branșamente str. Energiei;
  • Rețea de apă și branșamente str. Acvilei;

 

  • Rețea de apă și branșamente str. Brândușelor;
  • Rețea de apă și branșamente str. Ferigii;
  • Rețea de apă și branșamente str. Răchitei;
  • Rețea de apă și branșamente str. Ciocârliei;

 

  • Rețea de apă și branșamente str. Gaterului;
  • Rețea de apă și branșamente str. Delfinului;
  • Rețea de apă și branșamente str. Plutelor;
  • Rețea de apă și branșamente str. Viilor;

 

  • Rețea de apă și branșamente str. Cetinei;
  • Rețea de apă și branșamente Șoseaua Buftea – DN1A.

