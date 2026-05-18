Lista străzilor unde au loc lucrări la rețeaua de apă și canalizare din Ploiești

Primăria Ploiești a anunțat, luni, 18 mai, lista străzilor unde sunt programate, în această săptămână, lucrări la rețeaua de apă și canalizare.

- Publicitate -

Potrivit Primăriei Ploiești, Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești urmărește, în fiecare săptămână, desfășurarea unor lucrări de reparații și investiții.

Lucrări de remediere a unor avarii

PT 10 – cartier Malu Roșu, str. Gorniștilor – zona laterală Bl. 139G, sc. B – Remediere avarie rețea termică secundară ACI;

PT 4 – cartier 9 Mai, str. Frăsinet, între Bl. 7C și Bl. 7B – Remediere neconformitate capac cămin termic rețea secundară;

PT 2 – cartier 9 Mai, str. Aleea Strunga, în fața Bl. 39B – Remediere avarie rețea termică secundară ACC.

Lucrări de investiții la rețeaua de apă și branșamente

Rețea de apă și branșamente – str. Charles Darwin;

Rețea de apă și branșamente – str. Berești;

Rețea de apă și branșamente – str. Dragoș Vodă;

Rețea apă și branșamente – Intrarea Brebenei – tronson Șoseaua Nordului- Şcoala Gimnazială “Grigore Moisil”;

Rețea apă și branșamente – str. Eroilor – tronson str. Răzoare – Tribunei.

Rețea canalizare și racorduri – str. Troienelor – Bl. 43A, B, C și 44A, B, C;

Rețea canalizare și racorduri – str. Troienelor – Bl 45A, B, C și 46A, B, C.

În perioada amintită, operatorul care furnizează apă la nivelul municipiului, SC Apa Nova, va derula și o serie de lucrări pentru extinderea și modernizarea infrastructurii locale de apă și canalizare.

- Publicitate -

Microstație de epurare ape uzate – cartier Mitică Apostol;

Rețea de apă și branșamente str. Cerbului;

Rețea de apă și branșamente str. Prigoriei;

Rețea de apă și branșamente str. Violetelor;

Rețea de apă și branșamente str. Canarului;

Rețea de apă și branșamente str. Lăstunului;

Rețea de apă și branșamente str. Paltinului;

Rețea de apă și branșamente str. Trestioarei;

Rețea de apă și branșamente str. Fluturilor;

Rețea de apă și branșamente str. Mierlei;

Rețea de apă și branșamente str. Energiei;

Rețea de apă și branșamente str. Acvilei;

Rețea de apă și branșamente str. Brândușelor;

Rețea de apă și branșamente str. Ferigii;

Rețea de apă și branșamente str. Răchitei;

Rețea de apă și branșamente str. Ciocârliei;

Rețea de apă și branșamente str. Gaterului;

Rețea de apă și branșamente str. Delfinului;

Rețea de apă și branșamente str. Plutelor;

Rețea de apă și branșamente str. Viilor;