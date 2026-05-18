Cum a ajuns UPG Ploiești să școlarizeze viitoarele moașe

Înființată la UPG Ploiești în anul 2023, Facultatea de Moașe și Asistență Medicală din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” are în prezent aproape 200 de studenți. Reprezentanții UMF spun că alegerea universității ploieștene a fost determinată de cererea tot mai mare de personal medical cu studii de licență.

- Publicitate -

La Ploiești funcționează, în cadrul Universității Petrol-Gaze, două programe de licență: Asistență Medicală Generală, cu durata studiilor de patru ani, și Balneofiziokinetoterapie și recuperare, cu durata de trei ani. În acest an universitar sunt înscriși 150 de studenți la Asistență Medicală Generală și 50 la Balneofiziokinetoterapie.

Rectorul UMF „Carol Davila”, Viorel Jinga, a explicat care au fost considerentele care au dus la o astfel de colaborare între cele două instituții de învățământ.

- Publicitate -

„Am ales parteneriatul cu UPG deoarece universitatea are profesori care pot susține atât cursurile, cât și pregătirea practică a studenților în primii ani de facultate, la materiile de bază, precum biochimia sau biofizica. Acest lucru ne oferă garanția unui învățământ de calitate”, a declarat rectorul UMF „Carol Davila”.

Colaborarea dintre cele două universități ar putea contribui, în viitor, și la transformarea Spitalului Județean de Urgență Ploiești în spital clinic universitar.

„SJU Ploiești poate deveni spital clinic în momentul în care medicii care îndeplinesc criteriile universitare, precum doctoratele și publicațiile medicale, vor intra în învățământul universitar. Considerăm că statutul de spital clinic înseamnă și servicii medicale mai bune pentru pacienți”, a mai precizat Viorel Jinga.

- Publicitate -

Odată finalizate studiile, absolvenții Facultății de Moașe vor putea lucra în spitale, clinici, cabinete medicale și centre de recuperare, atât în sistemul public, cât și în cel privat.

Reprezentanții UMF „Carol Davila” au mai transmis faptul că parteneriatul cu UPG Ploiești este, în prezent, singurul de acest tip din România.